«Народный артист» 20 лет спустя: Где сейчас самые громкие финалисты сезонов и как они выглядят

Помните, как вся страна голосовала за своих любимчиков в «Народном артисте»? Как замирали у телевизоров каждую субботу, отправляли SMS за 10 рублей и искренне верили, что именно наш голос решит судьбу конкурсантов? Прошло больше двадцати лет с момента первого сезона легендарного шоу, и теперь мы можем подвести настоящие итоги — кто из тех ярких ребят смог построить долгую карьеру, а чьи звёзды потухли так же быстро, как и загорелись. Сегодня проследим судьбы самых ярких участников всех трёх сезонов и выясним, оправдал ли «Народный артист» свои главные обещания.

Алексей Гоман — «русский парень», который не сдаётся

Алексей Гоман: карьера после шоу «Народный артист». Фото © ТАСС / ЛМ / Василий Смирнов, © РИА Новости / Владимир Вяткин

Мурманский красавец с голубыми глазами и песней «Русский парень» покорил сердца миллионов девочек и женщин в далёком 2003 году. Но если многие думают, что после победы в первом сезоне «Народного артиста» Алексей Гоман просто растворился в безвестности, то сильно ошибаются. Парень оказался на удивление стойким — после триумфа в шоу выпустил несколько альбомов, снимался в кино и продолжает активно заниматься творчеством. В 2025 году Гоман буквально произвёл фурор, участвуя в шестом сезоне «Маски» в образе Сокола и дойдя до финала! Правда, первое место ему не досталось — проиграл своему старому товарищу по «Народному артисту» Александру Панайотову. Алексей Гоман из первого сезона «Народного артиста» также пробует себя в актёрском мастерстве, сыграл Григория Потёмкина в документальном фильме о Екатерине II, что вызвало восторженные отзывы зрителей. Сейчас артист живёт в Москве, воспитывает дочь и продолжает концертную деятельность. В личной жизни не всё гладко — развёлся с Марией Зайцевой из группы «2Маши», но признаётся, что пока не готов к новым серьёзным отношениям.

Александр Панайотов — от «вечно второго» до победителя «Маски»

Победители «Народного артиста» спустя 20 лет: Александр Панайотов. Фото © ТАСС / ЛМ / Василий Смирнов, © РИА Новости / Григорий Сысоев

Многие считали, что именно Панайотов должен был победить в первом сезоне «Народного артиста» — его вокальные данные были очевидны даже дилетантам. Но тогда зрители выбрали более «народного» Гомана, а Александр остался с обидным вторым местом. Долгие годы его так и называли — «вечно второй». Второе место в «Народном артисте», второе в «Голосе», второе в «Фантастике»... Но в 2025 году справедливость наконец восторжествовала! В шоу «Маска» Панайотов в образе Вождя убедительно победил, показав всем, что настоящий талант рано или поздно получает признание. Сейчас певец активно гастролирует, выпускает новые песни и живёт размеренной семейной жизнью с женой Екатериной Кореневой, которая работает его директором. Александр Панайотов серьёзно занялся здоровьем — похудел и выглядит прекрасно. После многих лет борьбы с депрессиями и паническими атаками артист нашёл внутреннее равновесие и наконец получил заслуженную любовь публики.

Руслан Алехно — белорусский триумфатор с переменчивой судьбой

Участники «Народного артиста» сейчас: фото, биографии. Что стало с Русланом Алехно. Фото © ТАСС / АА / ВШ / Виктор Толочко, АК / Вячеслав Прокофьев

Победитель второго сезона «Народного артиста» из Бобруйска долгое время был настоящей звездой — представлял Белоруссию на Евровидении, выигрывал различные конкурсы, записывал хиты. Но личная жизнь певца складывалась не так удачно, как карьера. Брак с актрисой Ириной Медведевой распался из-за того, что оба супруга были слишком увлечены собственными карьерами. Зато во второй раз Руслан женился более удачно — его избранницей стала модель Яна Янина, от которой у него родилась дочь Варвара. Сейчас Алехно продолжает активную творческую деятельность, регулярно выпускает новые песни и участвует в различных проектах на белорусском телевидении. В 2025 году он выступал на «Славянском базаре» в Витебске и выпустил несколько сольных треков. Артист получил звание заслуженного артиста Белоруссии и остаётся одним из самых узнаваемых певцов этой страны.

Амархуу Борхуу — испытание славой и второй шанс

«Народный артист» 20 лет спустя. Амархуу Борхуу: что с ним стало. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко, © Youtube / Телекомпания АТВ

Самая драматичная история среди победителей «Народного артиста» — это судьба монгольского парня Амархуу Борхуу, выигравшего третий сезон в 2006 году. После триумфа на шоу его пригласили в популярную группу «Премьер-министр», но там пришлось столкнуться с хейтом поклонников, которые не хотели видеть новых участников. В певцов даже летели бутылки из зала! Постепенно группа завоевала признание, но для 18-летнего Амархуу слава стала серьёзным испытанием — он начал злоупотреблять алкоголем, появились проблемы с дисциплиной. В 2013 году артист ушёл из группы — влюбился в топ-модель Ариунзул Оюунбаатар, которая работала с такими брендами, как Armani и Prada. У пары родился сын, но семья жила в разных странах. Попытка построить сольную карьеру в Москве не увенчалась успехом, и певец из «Народного артиста» вернулся в Монголию. Там его настигли серьёзные неприятности — сначала судебные разбирательства из-за драки, а потом и проблемы с законом из-за употребления запрещённых веществ. Сейчас Амархуу работает в строительной компании в Монголии, полностью отказался от пагубных привычек и планирует вернуться на сцену — в 2025 году он дал концерты в Бурятии и записывает новые песни.

Алексей Чумаков — тот, кто смог превратить поражение в победу

Алексей Чумаков после «Народного артиста»: как сложилась карьера. Фото © ТАСС / МА / Дмитрий Феоктистов

Финалист первого сезона «Народного артиста», получивший тогда приз зрительских симпатий, оказался одним из самых успешных участников проекта. Чумаков сумел грамотно распорядиться популярностью, полученной в «Народном артисте», и построить разностороннюю карьеру. Он стал победителем шоу «Один в один», снимался в кино, работал ведущим различных программ и даже озвучивал мультфильмы. Сейчас Алексей счастлив в браке с экс-солисткой «Блестящих» Юлией Ковальчук — их семья стала одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Чумаков доказал, что в творческой сфере важны не только талант и удача, но и умение правильно выстраивать карьеру, не разбрасываться и постоянно развиваться.