Бабки без семечек, но в дерзких мини: звёзды с внуками, которые дадут жару молодым
Оглавление
Life.ru рассказывает о знаменитостях, у которых уже есть внуки, однако их возрасту, внешности и фигуре завидуют поклонники и молодые коллеги по цеху. Кто в этом списке?
Светлана Бондарчук, Слава, Дмитрий Нагиев — кто из зрелых звёзд даст фору молодым. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Анна Салынская, Антон Новодерёжкин, © РИА Новости / Алексей Майшев, © Freepik
Возраст — всего лишь цифра. Это активно доказывают некоторые звёзды. Они нашли ключ к вечной молодости через активный образ жизни и регулярные тренировки.
Бабушка в бикини: шок-образы Славы, которые восхищают и шокируют
Певица Слава (Анастасия Сланевская) в свои 45 лет даст фору многим молодым девушкам. Артистка находится в шикарной физической форме, которую она регулярно демонстрирует в своих соцсетях. Недавно Слава показала, как позирует в гримёрке в белом нижнем белье.
Певица Слава недавно стала бабушкой — но продолжает жечь. Фото © Telegram / nemalahov
Певица ведёт активный образ жизни, а также не отрицает, что прибегает к услугам пластических хирургов. И хоть она уже стала бабушкой (в 2023 году её дочь родила сына), артистка выглядит круто и смело носит откровенные образы.
Бабушка в 38: как жена Семака Анна выглядит на 20 и скромно комментирует свой статус
Глядя на Анну Семак, трудно поверить, что она уже бабушка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annas_secret_garden
Блогер и жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна стала бабушкой в 38 лет. В 2020 году её 20-летняя дочь Майя родила девочку Еву, а в 2024-м — вторую дочь, Паулину.
Сама Анна мало похожа на бабулю. Она выглядит сногсшибательно. Блогер уже много лет следит за питанием, имеет большой опыт в веганстве и занимается спортом. Семак признаётся, что её не беспокоит статус бабушки, несмотря на то что она сама ещё может родить.
Родила сына в 56, будучи бабушкой: шокирующий выбор Светланы Бондарчук
Светлана Бондарчук — ещё одна бабушка в прекрасной форме. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a030aa
Телеведущая, модель и блогер Светлана Бондарчук получила статус бабушки в 44 года. У её старшего сына, Сергея, в 2012-м родилась первая дочь, а спустя два года на свет появилась ещё одна девочка.
Бондарчук продолжает оставаться в хорошей форме и стильно одеваться. При этом 56-летняя Светлана — молодая мама. В 2023 году у неё с мужем, Сергеем Харченко, при помощи суррогатного материнства появился сын Пётр.
Стала бабушкой в 38 и не заметила: почему Ирина Нельсон в 53 носит мини-платья и не думает о возрасте
Это невероятно, но у Ирины Нельсон есть внук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irinanelson
Экс-солистка некогда популярной группы Reflex Ирина Нельсон стала бабушкой ещё в 38 лет. И хоть она редко говорит о своей семье, певица признаётся, что с внуком у неё дружеские отношения.
В 53 года Нельсон продолжает выступать в коротких и откровенных платьях. С такой фигурой может себе позволить!
Дед с кубиками пресса: на что идёт Нагиев, чтобы оставаться секс-символом в 58 лет
Дмитрий Нагиев сохраняет отменную физическую форму — и статус деда тут не помеха. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nagiev.universal
Среди мужчин тоже есть яркие дедушки. Например, актёру и телеведущему Дмитрию Нагиеву сложно дать 58 лет. Он выглядит значительно моложе своего реального возраста. Нагиев всегда занимался спортом и даже является чемпионом России по самбо среди юниоров.
Мускулистое тело и брутальный образ принесли Нагиеву много ярких ролей. В жизни актёр носит однотонные и обтягивающие майки, часто показывает свою накачанную грудь. Нагиева смело можно назвать одним из главных секс-символов российского кино.
А дедом он стал ещё в 2022 году. У его сына, актёра Кирилла Нагиева, родился ребёнок. Дмитрий признался в этом сам в интервью журналу «Караван историй». Правда, малыша публике пока не показывают.