В год 80-летия Великой Победы на ТВ запустили масштабное российско-китайское музыкальное шоу

RT и китайский Jiangxi TV выпустили в эфир масштабное совместное музыкальное шоу «Мелодии сквозь время и пространство». Подробности раскрывает RT.

Премьера приурочена к 80-летию Великой Победы и Году культуры России и Китая. В рамках шоу известные исполнители представили песни военных лет в классической и современной аранжировке. Этот проект стал первым в своём роде, где российские артисты выступили не в качестве участников конкурса, а как полноправные партнёры в полноформатном международном телепроекте.

Руководитель службы вещания RT на китайском языке Всеволод Пуля подчеркнул значимость культурного обмена.

«Для успешного взаимодействия между Россией и Китаем нужно не только читать новости, которые мы делаем каждый день, но и интересоваться (и проникаться) культурой друг друга. Именно поэтому мы создали такой музыкальный проект, который покажет китайской аудитории ярких российских исполнителей, а нашим соотечественникам представит интересных китайских артистов. Это наш вклад в укрепление российско-китайской дружбы», — отметил он.

Съёмки программы проходили в живописном Наньчане, у исторического павильона Тэнван. Открывал концерт музыкальный симбиоз, где артисты совместно исполнили русскую «Калинку» и китайскую композицию «Жасмин». Особое место в программе заняла легендарная «Катюша», которую представили в двух вариантах, а её классическую версию спел народный артист России Николай Басков.