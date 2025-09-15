В год 80-летия Великой Победы на ТВ запустили масштабное российско-китайское музыкальное шоу
RT и китайский Jiangxi TV выпустили в эфир масштабное совместное музыкальное шоу «Мелодии сквозь время и пространство». Подробности раскрывает RT.
Премьера приурочена к 80-летию Великой Победы и Году культуры России и Китая. В рамках шоу известные исполнители представили песни военных лет в классической и современной аранжировке. Этот проект стал первым в своём роде, где российские артисты выступили не в качестве участников конкурса, а как полноправные партнёры в полноформатном международном телепроекте.
Руководитель службы вещания RT на китайском языке Всеволод Пуля подчеркнул значимость культурного обмена.
«Для успешного взаимодействия между Россией и Китаем нужно не только читать новости, которые мы делаем каждый день, но и интересоваться (и проникаться) культурой друг друга. Именно поэтому мы создали такой музыкальный проект, который покажет китайской аудитории ярких российских исполнителей, а нашим соотечественникам представит интересных китайских артистов. Это наш вклад в укрепление российско-китайской дружбы», — отметил он.
Съёмки программы проходили в живописном Наньчане, у исторического павильона Тэнван. Открывал концерт музыкальный симбиоз, где артисты совместно исполнили русскую «Калинку» и китайскую композицию «Жасмин». Особое место в программе заняла легендарная «Катюша», которую представили в двух вариантах, а её классическую версию спел народный артист России Николай Басков.
Первый эпизод шоу уже увидели зрители китайского телеканала Jiangxi TV, аудитория которого превышает 700 миллионов человек. На платформах RT премьера состоялась 15 сентября.
