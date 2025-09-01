«Новая волна 2025»: Как Shaman и Мизулина затмили своим сиянием даже Киркорова и кто победил Оглавление «Новая волна» — в чём суть конкурса Участники конкурса «Новая волна 2025» Жюри конкурса «Новая волна» Победители «Новой волны 2025» Главные события конкурса «Новая волна» Shaman и Мизулина заперлись в гримёрке Новый образ Димы Билана: помолодел на 20 лет Падение Киркорова все восприняли в буквальном смысле Триумфальное возвращение Валерия Леонтьева Григорий Лепс и «свадьба века» Реанимация Юрия Антонова В Казани завершился международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Что интересного было на конкурсе, кто участвовал и кого выбрали победителем — читайте подробнее в материале Life.ru. 1 сентября, 13:30 «Новая волна – 2025» — конкурс прошёл в Казани. Там были SHAMAN, Мизулина, Билан, Крутой и ещё много кто. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Егор Алеев, © Freepik / GarryKillian

Конкурс «Новая волна» появился в 2002 году, его организовал композитор Игорь Крутой. Через «Новую волну» российская эстрада уже 23 года открывает для себя новые имена. Именно этот конкурс дал старт таким звёздам, как Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Нюша... Раньше состязание проводилось в Юрмале, потом — в Сочи. В 2025 году «Новая волна» прошла в Казани. Кроме чак-чака, эчпочмаков и татарского гостеприимства её запомнят за... за те события, которые мы осветим дальше в материале.

«Новая волна» — в чём суть конкурса

Конкурс «Новая волна» должен показать звёздам российской эстрады молодые таланты. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Цель конкурса — стать площадкой демонстрации таланта для молодых музыкантов. Как правило, «Новая волна» ещё и выводит их на новый уровень популярности. Дима Билан, Нюша и Сергей Лазарев — тому пример. В 2025 году заявки на участие подали более шести тысяч молодых музыкантов. А в финале оказались всего 13 человек. В ходе конкурса будущие звёзды несколько дней исполняют сначала известные песни в номинации «Хит страны», а потом уже делятся собственными. Конкурсантов оценивает жюри, оно просто блистательно, ведь там — одни звёзды.

Участники конкурса «Новая волна 2025»

Помимо пейринга «Шаман и Мизулина» на «Новой волне» были также конкурсанты со своими песнями. Фото © ТАСС / Андрей Титов

В финал «Новой волны – 2025» прошли 13 исполнителей из шести стран мира. От Армении был Сурен Погосян, бард, который исполняет авторскую песню на языке первой христианской страны мира (Армении). От Азербайджана был Теймур Ганифаев, певец. От Беларуси приехала Катрин Мурашко с собственной песней. От Грузии был Irakli Gadelia (Иракли Гаделия), от Казахстана — сразу двое музыкантов, Yernazar и Alex Lim. Россия представила в конкурсе самое большое число артистов: фолк-группу «Оберег», поп-группы GEVORA и Secret Atelier, а также сольных исполнителей Jummy, Александра Филина, Елену Фрейман и Машу Фэй. Шоу было просто грандиозное. А смотрели его звёзды.

Жюри конкурса «Новая волна»

В жюри конкурса «Новая волна» — все звёзды! Или почти все. Каждый член жюри «Новой волны» — звезда. Но не каждая звезда... Фото © ТАСС / Андрей Титов

На конкурсе «Новая волна» и правда собралось звёздное жюри. Первым по важности, конечно, был Филипп Киркоров, поп-король российской сцены. В жюри вошёл певец и композитор Игорь Николаев. Продюсер Игорь Матвиенко, автор множества хитов, под которые до сих пор гуляет вся страна. Лолита Милявская — эта певица и телеведущая в представлении не нуждается. Сергей Лазарев тоже оказался в судейском составе, а ведь в 2002 году он в составе дуэта Smash!! уже побеждал здесь же, на «Новой волне». Неподражаемая Anna Astii, певица и экс-солистка дуэта Artik & Asti тоже оценивала конкурсантов. Люся Чеботина — ещё одна звезда, что загорелась благодаря конкурсу, и она была в жюри. Закрывает список Алексей Чумаков — певец, композитор и телеведущий.

Победители «Новой волны 2025»

«Новая волна» — конкурс интересный. Его прошлые победители судят новых артистов. Фото © ТАСС / Сергей Елагин

Победителем «Новой волны – 2025» оказался Alex Lim — певец из Казахстана. Он был очень уверен в себе и харизматичен. В последний день конкурса Алекс исполнил проникновенную песню «Всё впереди». Во время вручения награды поблагодарил свою семью и казанскую публику за поддержку. На втором месте оказалась российская фолк-группа «Оберег». Это несколько девушек из Красноярска, которые мастерски совмещают народный вокал с современной аранжировкой. Приз им вручали лично мэтры сцены: Филипп Киркоров, Анна Asti и Люся Чеботина. Третье место на «Новой волне – 2025» разделили два исполнителя. Бронзовыми призёрами стали екатеринбуржец Jummy из России, а также гражданин Казахстана Yernazar. Награды им вручала команда жюри в составе Лолиты, Игоря Николаева и Игоря Матвиенко. Приз зрительских симпатий по итогам голосования в соцсетях получил Теймур Ганифаев из Азербайджана. Награду ему вручили Сергей Лазарев и Алексей Чумаков, отметив, что мнение публики для артиста — самое ценное. Победители получили статуэтки «Хрустальная волна» и денежные призы из общего призового фонда в 9 миллионов рублей. А ещё — сертификат на бесплатные перелёты.

Главные события конкурса «Новая волна»

Главные события конкурса «Новая волна» — кто упал со сцены, кто что сбрил, кто закрылся в гримёрке? Фото © ТАСС / Егор Алеев

Помимо собственно конкурсной программы фестиваль подарил немало ярких эпизодов и слухов, которые активно обсуждались как в прессе, так и в соцсетях. Там было всякое — от романтических историй до курьёзных случаев. Были и не очень смешные моменты, один из случаев «Новой волны» закончился вызовом скорой помощи. Но всё обошлось. Рассказываем, что случилось на конкурсе «Новая волна» в 2025 году.

Shaman и Мизулина заперлись в гримёрке

Ярослав и Екатерина любят друг друга, и тут они снова это показали. Вы можете знать их по именам Shaman и Мизулина. Фото © ТАСС / Евгений Мессман

Ярослав Дронов, то есть Шаман, на «Новой волне» в Казани был. Певец не был включён в жюри или конкурсную программу, он посетил фестиваль как VIP, как приглашённый артист. После того как Shaman и Екатерина Мизулина признались всем в своих отношениях, публичной страсти у них стало гораздо больше. На «Новой волне – 2025» они постоянно появлялись вместе и держались за руки, Ярослава чуть не опрокинула фанатка, после выступления пара закрылась в гримёрке на два часа. Помимо всего этого Shaman ещё исполнил песню «Ласкового мая», легендарный шлягер «Седая ночь».

Новый образ Димы Билана: помолодел на 20 лет

На конкурсе «Новая волна – 2025» заметили молодого Диму Билана из прошлого. Фото © Telegram / bilanofficial

Дима Билан поразил публику новым имиджем. Он появился на конкурсе «Новая волна» гладко выбритым. От любимых усов и бородки не осталось и следа. Сейчас Билану 43 года. Недавно он признавался, что чувствует себя восемнадцатилетним. Судя по его внешности без растительности на лице, так и есть. Новый облик Билана — один из самых обсуждаемых fashion-моментов «Новой волны – 2025».

Падение Киркорова все восприняли в буквальном смысле

Конкурс «Новая волна – 2025» представил новую подборку жюри. Возглавлял её Киркоров. Он забрался так высоко, что упал. Фото © ТАСС / Андрей Титов

Филипп Киркоров и сам блистал на сцене фестиваля «Новая волна». На церемонии открытия, правда, произошёл инцидент. Во время номера Киркоров поднимался по декоративной лестнице-подиуму, но не удержался на первой же ступени и поскользнулся. Падение произошло прямо на глазах у зрителей, лестница была в несколько ступенек высотой. «Король эстрады» не растерялся и проявил профессионализм: он продолжил петь даже сидя на сцене, не останавливая исполнение новой песни «Фиолетовая вата». За кулисами Филипп Бедросович шутил: «Кто не падал — тот не поднимался». А вот Ани Лорак узнала, что Киркоров этих ступенек всегда боялся.

Триумфальное возвращение Валерия Леонтьева

Валерий Леонтьев уходил со сцены несколько лет назад. Но уже вернулся. Фото © ТАСС / Андрей Титов

Одной из самых главных звёзд вечера стал Валерий Леонтьев. Он уходил со сцены. И даже уезжал из России в целях лечения. Но недавно предупредил фанатов, что вернётся. Ура! Даже в 76 лет великий эстрадный мэтр может порадовать нас своим прекрасным голосом и эпатажными костюмами. Возвращение «вечного сердцееда» сопровождалось парой слухов. В Интернет что-то слили про баснословный гонорар, но давайте подумаем, действительно ли Валерию Леонтьеву нужны деньги? Он же живёт ради сцены.

Григорий Лепс и «свадьба века»

Шансонье Григорий Лепс что-то учудил со свадьбой. У него есть, оказывается, 19-летняя подружка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Шансонье Григорий Лепс поразил публику не только своим выступлением, но и возрастом своей возлюбленной. Музыкант пошутил «батину шутку» о том, как ему не хватает денег на «свадьбу века», и показал свою новую девушку. В свои почтенные 63 года Лепс появился под руку с 19-летней невестой Авророй Кибой. Теперь публике любопытно, какой же будет будущая свадьба музыканта и насколько она окажется «вековой». Может, так, на десятилетие потянет?

Реанимация Юрия Антонова

Юрий Антонов очень хотел выступить на «Новой волне» в Казани, но у него не получилось. Фото © ТАСС / Роман Наумов

«Новая волна – 2025» не обошлась и без страшных ситуаций. Чуть не дошло до трагедии. В программе фестиваля был Юрий Антонов, великий композитор и эстрадник до мозга костей. Проблема в том, что Юрию уже 80 лет. Из-за жары перед собственным выступлением он почувствовал слабость. Пришлось госпитализировать. На следующий день Антонов уже пришёл в себя, но выступление не состоялось. Публика была немного разочарована.

Да, «Новая волна – 2025» удалась на славу! Она впервые в истории проходила в Казани, столице Республики Татарстан. Филипп Киркоров в зале, Дима Билан без усов, Shaman и Мизулина в гримёрке... Жаль, Юрий Антонов часть конкурса пропустил, но спасибо, что живой. Кстати, если хотите молодеть как Билан, проверьте список старящих продуктов на Life.ru.

