Камбэк Леонтьева! 10 топовых костюмов артиста, в которых он эпатировал до Инстасамки и Глюк’oZы

Валерий Леонтьев вернётся на сцену — его уговорил композитор Игорь Крутой. В 2020 году ключевой эстрадный певец России пережил пневмонию и после этого сделал перерыв в своей творческой деятельности. С 2021 года его нельзя было найти нигде: Леонтьев отправился на заслуженный отдых. На тот момент ему было 72 года — Валерий родился в селе Усть-Уса в Коми 19 марта 1949 года. И сейчас, в возрасте 76 лет, «Казанова» возвращается! Мы расскажем о его лучших костюмах за всю историю творческой деятельности.

«Полёт на дельтаплане», 1983 год

В клипе на песню «Полёт на дельтаплане» Леонтьев — звезда фанка 1970-х. Фото © РИА «Новости» / Александр Макаров

Это один из самых первых костюмов артиста. На тот момент Леонтьев был признанной звездой на родине, в Коми, и начал захватывать остальной СССР с концертной программой «Я просто певец». Будущей легенде было 34, на дворе — времена Андропова, нравы достаточно суровые, и в форме «Казановы» на телевидении не появиться. Но цензура никогда не была препятствием для Леонтьева. На сольниках он щеголял в грандиозных костюмах собственного пошива, а для телеклипа выбрали до боли знакомый антураж, в котором всё кричит о классическом фанке 1970-х годов и моде тех времён. Узкие штаны клёш, причёска в стиле «афро», костюм-тройка — все традиционные атрибуты жанра присутствовали. Если бы не холодная война, Леонтьев бы точно попал на телепередачу Soul Train.

«Маргарита», 1988 год

«Маргарита, ведь ты не забыла?», — на самом деле это про Маргариту из произведения Михаила Булгакова. Фото © Youtube / Валерий Леонтьев

Здесь уже чувствуется свободный ветер перестройки. По жанру «Маргарита» — чистейший советский нью-вейв, музыка, которая сводила с ума всю молодёжь поколения «Икс» на социалистических территориях. Более преданные фанаты были только у рока в целом и отдельных рокеров в частности. Не каждый слушатель мог понять, что хит Леонтьева, несравненная «Маргарита» — это оммаж Михаилу Булгакову с его «Мастером и Маргаритой». Зато в клипе, который сам мэтр считает своим первым, весь культурный контекст виден ярко. Машина из 1930-х, Леонтьев в котелке и смокинге, этот сюжет перемежается с кадрами сценического выступления, где Валерий уже в своём откровенном костюме Казановы, и третий стилистический сюжет — это легенда эстрады в повседневном образе «волновика» тех лет: открытые плечи, много денима, высокая причёска.

«Казанова» на концертах 1995–1996 годов

Здесь Леонтьев использует свой любимый образ: сетчатая майка, кожаные штаны (в данном случае шорты), «рокерские» тяжёлые ботинки. Фото © РИА «Новости» / Владимир Вяткин

Валерий Яковлевич эпохи «Казановы» — это куда более смелые наряды, по меркам середины 90-х достаточно откровенные. На суперзвезде эстрады сетчатая майка, узкие кожаные штаны. А иногда — даже шорты мини! Всё это обязательно будет блестящим, красного или чёрного цвета. Образ будут дополнять цепи, тяжёлые ботинки, куча металлических элементов... Одежда дополнительно подчёркивает атлетичное телосложение и загорелую кожу мэтра эстрады. Он всегда делает на это ставку, даже в своём нынешнем возрасте. В этом их можно сравнить с Майклом Джексоном эпохи «Триллера». В 1996-м он пару раз вовсе сменил сетчатую майку на кожаную куртку, составленную из полосок и сшитую так, чтобы через неё проглядывал загорелый торс.

«Августин», 2001 год

Ближе к миллениуму Валерий Яковлевич мог увлечься японскими мультфильмами. Фото © VK / Валерий Леонтьев. Официальный клуб

Альбом «Августин» 2001 года показывает всё такого же эпатажного, но уже более сдержанного Леонтьева. Образы для него насыщены интроспекцией и атмосферой философского раздумья. Так, в клипе на заглавную песню, песню «Августин», Валерий Яковлевич проходит в прямо-таки монашеском закрытом одеянии (сшитом фанатом Ганса Руди Гигера) мимо стеклянных витрин. Внутри находятся его прошлые образы, которые внезапно оживают, когда «монашеская» фигура достигает камня. На нём написано «Валерий Леонтьев, 18 г». Дальше «клоны» Валерия вырываются и преследуют фигуру в одеянии, которая открывает порталы ладонью и носит футуристические часы. По сути, мы наблюдаем готический киберпанк, из которого Леонтьев отправляет нас напрямую в Высокое Средневековье, а потом в XIX век на машине времени. А потом Валерий сбрасывает плащ, и под ним оказывается неоновый чёрный костюм — как у пилота роботов из японских мультфильмов.

«Граф Дракула» из середины нулевых

Костюмы Леонтьева менялись со временем, но у него есть три любимые темы: мистика, история и эпатаж. Фото © РИА «Новости» / Юрий Абрамочкин

Позже, уже после «Августина», Леонтьев стал часто появляться на сцене в «костюме летучей мыши». Это был его классический образ: кожаная обтягивающая майка, кожаные штаны, но к спине и рукам мэтра эстрады были прикреплены «крылья» с россыпью стразов. Для хореографии они подходили идеально: Леонтьев отличался от танцоров из группы поддержки, а также развивал мистический образ графа Дракулы.

Леонтьев в «леопарде»: не тренд, а стиль жизни

Репутация «Казановы» неизбежно привела к тому, что Валерий Яковлевич стал увлекаться «леопардом». Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Леопардовый принт проходит сквозь всю зрелую карьеру Леонтьева. Он там не в одном экземпляре, есть разные модификации. От леопардового «костюма Алладина» с ботинками из змеиной кожи до настоящего плюшевого пальто в том же принте. Более того — Валерий Яковлевич обожает такой паттерн ещё и в дизайне интерьера. Говорят, у него в квартире и даже на даче «всё леопардовое». Начиная с королевского ложа и заканчивая кухонным гарнитуром. И это действительно так, фото показывают, что в жилище легенды буквально везде сплошной леопард.

Сетчатые майки

Валерия Леонтьева невозможно представить без его характерных сетчатых маек. Фото © РИА «Новости» / Владимир Родионов

На публике в сетчатых майках мэтр отечественной эстрады стал появляться как раз в 1980-х. Тогда его позвали в рок-оперу «Джордано» — история об учёном Джордано Бруно, которого казнила инквизиция за его научные открытия и отказ признать свои взгляды ересью. Все костюмы для шоу Валерий Яковлевич пошил сам. По собственным словам, из Польши привёз лифчик и переделал его под плавки. Сетчатые майки остались с артистом на всю жизнь — и до сих пор его иногда можно в них увидеть.

Длинные тяжёлые пальто «под косуху»

Пальто — тоже один из любимых элементов в образе Валерия Леонтьева. Фото © РИА «Новости» / Юрий Абрамочкин

Примерно с 1990-х годов одним из любимых элементов костюма для Валерия Леонтьева становится пальто. Необычное, такое в простом магазине не купить: это чёрный или красный тренч, сделанный, как правило, из кожи, а также украшенный огромным количеством металлических вставок или стразов. Леонтьев может экспериментировать с материалами, но это пальто всегда будет иметь в себе явные элементы рокерской куртки — «косухи».

«Острые козырьки» Валерия Леонтьева

Иногда Валерий экспериментирует с традиционными для начала двадцатого века образами. Например, с кепками. Фото © ТАСС / Владимир Старков

В 2011 году на конкурсе молодых поп-исполнителей Леонтьев представил миру стилистический эксперимент: он оделся, кажется, в Ивана Бездомного из «Мастера и Маргариты», но сделал костюм таким же эпатажным, как и в опере «Джордано». Клетчатая кепка сочетается с полосатыми рубашкой и бриджами, на ногах — ботинки, на теле — жилетка. Сочетать несочетаемое — один из самых любимых приёмов Валерия Яковлевича. В обычной жизни в те годы мало кто осмелился бы выйти из дома в клетчатом и полосатом одновременно.

Металлический Валерий Леонтьев – 2019

В 2019 году Валерий Леонтьев в последний раз появился на «Славянском базаре» с выступлением. Фото © РИА «Новости» / Виктор Толочко

В Витебске в 2019 году прошёл «Славянский базар – XXVIII». На этом фестивале Валерий Леонтьев появился в огромном светоотражающем плаще в стиле «металлик». Актёры из танцевальной группы были одеты в костюмы из того же материала. Сам Валерий Яковлевич под плащом скрывал свою фирменную сетчатую майку, белоснежные брюки и большие кроссовки, которые как раз тогда стали входить в моду. От такого великолепия можно сойти с ума!