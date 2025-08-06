«Токсичное лечение»: Онколог назвал две возможные причины критической худобы Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон находится в опасности из-за критического снижения веса после лечения рака. Такой вывод сделал врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с «Вечерней Москвой».

«Кейт перенесла достаточно токсичное лечение рака толстой кишки. Химия убивает не только злокачественные клетки, но и здоровые, что делает иммунитет более уязвимым для новых болезней», — пояснил врач.

Специалист отметил, что химиотерапия могла нарушить способность организма к восстановлению, что привело к резкому снижению веса. Ещё одной возможной причиной он назвал рецидив опухоли — раковые клетки, видоизменившиеся после лечения, могут развиваться агрессивнее.

Черёмушкин добавил, что интоксикация при онкологии также провоцирует потерю массы тела, поскольку организм отравлен изнутри. В случае с Кейт ситуация усугубляется предыдущим лечением, и новая волна болезни может протекать стремительно, как при лейкозе.

Эксперт выразил опасение, что нынешнее состояние принцессы представляет угрозу для её жизни, однако предположил, что врачи сделают всё возможное для стабилизации её здоровья, включая корректировку терапии и питания.