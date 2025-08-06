В соцсетях активно обсуждают видео 2020 года с толкнувшим подростка Лепсом

В социальных сетях завирусилось видео с концерта музыканта Григория Лепса, на котором раздражённый народный артист небрежно отстранил подростка. Мальчик упорно дважды просил сделать «по-братски» совместное фото с артистом, но получал отказ. Не выдержав подобной настойчивости, певец попытался спихнуть ребенка со сцены.

Лепс столкнул мальчика со сцены. Видео © Telegram / Зажигалка

Однако, как оказалось, кадры далеко не свежие. Ряд признаков на видео указывает на то, что оно было снято давно.Например, охранник стоит в защитной маске, что явно указывает на период СоVID-19, и бэк-вокалистка из прежнего состава артиста. Возможно, кто-то хранил компромат на протяжении многих лет — а именно с 2020 года. Тогда состоялся тот самый злополучный концерт Лепса в турецком отеле Rixos Sungate.

К тому же, к настоящему времени исполнитель «Рюмки водки на столе» заметно похудел и сменил причёску.