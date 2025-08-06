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Регион
6 августа, 13:24

В соцсетях активно обсуждают видео 2020 года с толкнувшим подростка Лепсом

Обложка © Telegram / Григорий Лепс

Обложка © Telegram / Григорий Лепс

В социальных сетях завирусилось видео с концерта музыканта Григория Лепса, на котором раздражённый народный артист небрежно отстранил подростка. Мальчик упорно дважды просил сделать «по-братски» совместное фото с артистом, но получал отказ. Не выдержав подобной настойчивости, певец попытался спихнуть ребенка со сцены.

Лепс столкнул мальчика со сцены. Видео © Telegram / Зажигалка

Однако, как оказалось, кадры далеко не свежие. Ряд признаков на видео указывает на то, что оно было снято давно.Например, охранник стоит в защитной маске, что явно указывает на период СоVID-19, и бэк-вокалистка из прежнего состава артиста. Возможно, кто-то хранил компромат на протяжении многих лет — а именно с 2020 года. Тогда состоялся тот самый злополучный концерт Лепса в турецком отеле Rixos Sungate.

К тому же, к настоящему времени исполнитель «Рюмки водки на столе» заметно похудел и сменил причёску.

«Он меня балует»: Невеста Лепса заявила, что пересядет на шею певца только после свадьбы
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Ранее Григорий Лепс опубликовал в соцсети серию романтических снимков, сделанных в Черногории, где он отдыхал со своей молодой невестой Авророй Кибой. На одном из фото народный артист России нежно целует избранницу в затылок у кирпичной стены.

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Ольга Сливченко
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