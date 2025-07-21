По-отечески в макушку: Лепс показал фото с отдыха в Черногории с молодой невестой

Не любовь, а пиар: зачем Авроре Кибе нужен пожилой Лепс, если у неё свои миллиарды?

Не любовь, а пиар: зачем Авроре Кибе нужен пожилой Лепс, если у неё свои миллиарды?

Напомним, 16 июля Григорию Лепсу исполнилось 63 года. В этот день Аврора Киба призналась в любви к артисту в своём личном блоге. Девушка призналась, что давно мечтала об отношениях с певцом и даже загадывала такое желание, однажды задувая свечу на праздничном торте уже в один из своих дней рождения.