По-отечески в макушку: Лепс показал фото с отдыха в Черногории с молодой невестой
Григорий Лепс показал нежный поцелуй с юной возлюбленной на отдыхе в Черногории
Григорий Лепс и Аврора Киба на отдыхе в Черногории. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gvleps
Певец Григорий Лепс опубликовал романтичные кадры с молодой невестой Авророй Кибой, сделанные во время отдыха в Черногории. Снимки появились на личной странице артиста в соцсети.
На фотографиях Народный артист России нежно целует избранницу в затылок у кирпичной стены. Пара наслаждается отдыхом на черногорском побережье.
«Russo turisto», — подписал снимок Лепс, указав Аврору соавтором публикации.
Напомним, 16 июля Григорию Лепсу исполнилось 63 года. В этот день Аврора Киба призналась в любви к артисту в своём личном блоге. Девушка призналась, что давно мечтала об отношениях с певцом и даже загадывала такое желание, однажды задувая свечу на праздничном торте уже в один из своих дней рождения.