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21 июля, 15:33

По-отечески в макушку: Лепс показал фото с отдыха в Черногории с молодой невестой

Григорий Лепс показал нежный поцелуй с юной возлюбленной на отдыхе в Черногории

Григорий Лепс и Аврора Киба на отдыхе в Черногории. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gvleps

Григорий Лепс и Аврора Киба на отдыхе в Черногории. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gvleps

Певец Григорий Лепс опубликовал романтичные кадры с молодой невестой Авророй Кибой, сделанные во время отдыха в Черногории. Снимки появились на личной странице артиста в соцсети.

На фотографиях Народный артист России нежно целует избранницу в затылок у кирпичной стены. Пара наслаждается отдыхом на черногорском побережье.

«Russo turisto», — подписал снимок Лепс, указав Аврору соавтором публикации.

Не любовь, а пиар: зачем Авроре Кибе нужен пожилой Лепс, если у неё свои миллиарды?
Не любовь, а пиар: зачем Авроре Кибе нужен пожилой Лепс, если у неё свои миллиарды?

Напомним, 16 июля Григорию Лепсу исполнилось 63 года. В этот день Аврора Киба призналась в любви к артисту в своём личном блоге. Девушка призналась, что давно мечтала об отношениях с певцом и даже загадывала такое желание, однажды задувая свечу на праздничном торте уже в один из своих дней рождения.

Юрий Лысенко
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