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17 июля, 14:16

«Моя задутая свеча на торте»: 19-летняя Киба призналась в любви 63-летнему Лепсу

Аврора Киба призналась в любви к Григорию Лепсу

Григорий Лепс и его невеста Аврора Киба. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Григорий Лепс и его невеста Аврора Киба. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Невеста российского исполнителя Григория Лепса — Аврора Киба — призналась в любви к музыканту. В своём личном блоге юная девушка также сделала заявление, что давно мечтала об отношениях с 63-летним певцом.

Киба публично призналась 63-летнему Лепсу в любви. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avrorakiba

Своё 63-летие артист отметил, выступая на сцене в Москве. На концерт также пришла его 19-летняя возлюбленная в компании со своей матерью, заняв места в вип-зоне. В социальных сетях Аврора выкладывала моменты с мероприятия и похвасталась нарядом — белым платьем с глубоким декольте и бриллиантовым колье, стоимость которого составляет около 25 миллионов рублей.

Воспользовавшись случаем, юная невеста решила сделать громкое заявление. Оказывается, она давно мечтала об отношениях с Лепсом и даже загадывала такое желание в день рождения. Сдержанный, но милый пост сопровождался сердечком.

«С днём рождения, моя когда-то задутая свеча на торте! Легенда», — написала она.

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Ранее стало известно, что певец Филипп Киркоров поспособствовал тому, чтобы Аврора Киба ушла из проекта «Мастер игры». Музыкант выдвинул её кандидатуру на выбывание из шоу, назвав «бесполезным и бессмысленным игроком». Однако как утверждает сама девушка, покинуть проект ей пришлось из-за проблем со здоровьем.

Юлия Сафиулина
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