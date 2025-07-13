«Страсти накалялись»: Молодая невеста Лепса раскрыла причину ухода из шоу «Мастер игры»

После конфликта с Филиппом Киркоровым на шоу «Мастер игры» молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба заявила в своем блоге о проблемах со здоровьем, которые, как она утверждает, вынудили её покинуть проект. Информацию передаёт The Voice.

Киба рассказала, что съёмки в Марокко проходили в холоде, из-за которого она постоянно болела. Антибиотики оказались неэффективными, и ей потребовалась госпитализация для лечения капельницами.

«Я попросила Джокера забрать мою душу. Без уважительной причины я бы не уехала, страсти только накалялись, было слишком интересно», — призналась Киба.