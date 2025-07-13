«Страсти накалялись»: Молодая невеста Лепса раскрыла причину ухода из шоу «Мастер игры»
Аврора Киба заявила, что ушла из «Мастера игры» из-за болезни
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avrorakiba
После конфликта с Филиппом Киркоровым на шоу «Мастер игры» молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба заявила в своем блоге о проблемах со здоровьем, которые, как она утверждает, вынудили её покинуть проект. Информацию передаёт The Voice.
Киба рассказала, что съёмки в Марокко проходили в холоде, из-за которого она постоянно болела. Антибиотики оказались неэффективными, и ей потребовалась госпитализация для лечения капельницами.
«Я попросила Джокера забрать мою душу. Без уважительной причины я бы не уехала, страсти только накалялись, было слишком интересно», — призналась Киба.
Напомним, ранее Life.ru писал, что Филипп Киркоров поспособствовал вылету 19-летней невесты Лепса Авроры Кибы из проекта «Мастер игры». Музыкант выдвинул её кандидатуру на выгон из шоу, назвав «бесполезным и бессмысленным игроком».