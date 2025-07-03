Долги и убытки: Стало известно о бизнесе семьи невесты Лепса, похваставшейся тратой 25 млн за лето

У матери Авроры Кибы Татьяны Беляковой есть убыточный бизнес и долг почти в один миллион. При этом, по словам 19-летней девушки, они лишь за лето «убивают» 25 миллионов рублей, ни в чём себе не отказывая. Об этом сообщает Super.ru.

У Беляковой есть деловой центр «Плющиха 55» в Москве — она является его совладелицей. Этот бизнес в 2024 году провалился в минус на 11 млн рублей. Кроме того, у неё есть долг в размере 733 тыс. рублей из-за суда с товариществом собственников недвижимости по причине неуплаты платежей.

Однако Беляковой удаётся зарабатывать себе на хлеб благодаря компаниям «БЦК Престиж», «БЦК Элит» и «БЦК Люкс», которым принадлежит столичный бизнес-центр «Капитал». Выручка этих фирм в 2024 году составила около 17,5 миллиона рублей. При этом за аренду одного квадратного метра бизнес-леди отстёгивает почти 80 тысяч рублей.

Кроме того, семья владеет автомойкой в элитном ЖК в Хамовниках, которая в 2024 году принесла им 4,7 млн рублей чистой прибыли.