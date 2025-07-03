Долги и убытки: Стало известно о бизнесе семьи невесты Лепса, похваставшейся тратой 25 млн за лето
Мать Авроры Кибы Татьяна Белякова имеет убыточный бизнес и долг в 733 тыс. руб.
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У матери Авроры Кибы Татьяны Беляковой есть убыточный бизнес и долг почти в один миллион. При этом, по словам 19-летней девушки, они лишь за лето «убивают» 25 миллионов рублей, ни в чём себе не отказывая. Об этом сообщает Super.ru.
У Беляковой есть деловой центр «Плющиха 55» в Москве — она является его совладелицей. Этот бизнес в 2024 году провалился в минус на 11 млн рублей. Кроме того, у неё есть долг в размере 733 тыс. рублей из-за суда с товариществом собственников недвижимости по причине неуплаты платежей.
Однако Беляковой удаётся зарабатывать себе на хлеб благодаря компаниям «БЦК Престиж», «БЦК Элит» и «БЦК Люкс», которым принадлежит столичный бизнес-центр «Капитал». Выручка этих фирм в 2024 году составила около 17,5 миллиона рублей. При этом за аренду одного квадратного метра бизнес-леди отстёгивает почти 80 тысяч рублей.
Кроме того, семья владеет автомойкой в элитном ЖК в Хамовниках, которая в 2024 году принесла им 4,7 млн рублей чистой прибыли.
Отец Авроры Илья Беляков умер в 2017 году в возрасте 47 лет. Вместе с братом Аркадием он основал компании БЦК «Групп» и БЦК «Альянс», занимавшиеся управлением недвижимости и управлением. В 2016 году обе фирмы были ликвидированы решением ФНС.
Ранее между Викторией Боней и Авророй Кибой разгорелся конфликт, когда телеведущая заявила, что мать хотела выдать девушку замуж за богатого и состоятельного мужчину, поскольку у семьи большие финансовые проблемы. В ответ на этот выпад невеста Григория Лепса рассмеялась, заявив, что она с детства купается в роскоши и только за лето тратит 25 миллионов рублей на свои желания.