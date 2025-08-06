По личной просьбе: Леонтьев впервые за девять лет выступит в Казани

Артист Валерий Леонтьев впервые за девять лет выступит в Казани. Выступление легенды эстрады состоится благодаря по личной просьбе Игоря Крутого, сообщает Mash.

76-летний певец согласился исполнить пять своих главных хитов на фестивале «Новая волна», который пройдёт с 21 по 26 августа. В программу войдут «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зелёный свет» и «Ты меня не забывай».

«Переговоры с певцом велись около полугода и на данный момент получено согласие», — говорится в публикации.

Леонтьев активно готовится к выступлению: соблюдает режим с ежедневным плаванием и пробежками, заказал новые сценические костюмы и работает над обновлёнными аранжировками песен. Для его комфорта предусмотрены охрана и автомобиль премиум-класса с круглосуточным водителем.

Это станет редким появлением артиста на российской сцене — за последние пять лет он дал лишь два концерта в Москве на юбилейных мероприятиях Крутого.