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6 августа, 07:13

По личной просьбе: Леонтьев впервые за девять лет выступит в Казани

Mash: Леонтьев по просьбе Крутого впервые за девять лет выступит в Казани

Валерий Леонтьев. Обложка © VK / Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев. Обложка © VK / Валерий Леонтьев

Артист Валерий Леонтьев впервые за девять лет выступит в Казани. Выступление легенды эстрады состоится благодаря по личной просьбе Игоря Крутого, сообщает Mash.

76-летний певец согласился исполнить пять своих главных хитов на фестивале «Новая волна», который пройдёт с 21 по 26 августа. В программу войдут «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зелёный свет» и «Ты меня не забывай».

«Переговоры с певцом велись около полугода и на данный момент получено согласие», — говорится в публикации.

Леонтьев активно готовится к выступлению: соблюдает режим с ежедневным плаванием и пробежками, заказал новые сценические костюмы и работает над обновлёнными аранжировками песен. Для его комфорта предусмотрены охрана и автомобиль премиум-класса с круглосуточным водителем.

Это станет редким появлением артиста на российской сцене — за последние пять лет он дал лишь два концерта в Москве на юбилейных мероприятиях Крутого.

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Напомним, что в 2024 году Леонтьев заявлял о завершении гастрольной деятельности, что делает предстоящее выступление исключительным событием для поклонников. Однако спустя какое-то время в Сети появились слухи, что артист возвращается к российской публике. В апреле этого года директор звезды опроверг эту информацию.

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Алиса Хуссаин
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