Теперь всё стало ясно: Продюсер высказался о причинах возвращения Леонтьева в Россию

Возвращение российского исполнителя Валерия Леонтьева обратно на отечественную сцену обусловлено текущей информационной повесткой, в которой разобрался артист. Такое мнение выразил продюсер Павел Рудченко в беседе с «Царьградом».

На протяжении нескольких лет певец живёт в США, где его жена занимается бизнесом. Леонтьев не выступал в России и аргументировал это тем, что завершил карьеру. Но неожиданно решил возобновить концертную деятельность. Общественность задавалась вопросом, что могло послужить причиной для изменения решения. Кто-то считает, что всё дело именно в деньгах. Ведь постепенно те, кто живут за границей, понимают, насколько можно хорошо заработать в России. В том числе и артисты.

Однако продюсер Павел Рудченко придерживается другой позиции. По его словам, всё связанно не с финансами, а с текущей информационной повесткой, в которой спустя время разобрался Леонтьев и его коллеги. Артисты, способные анализировать ситуацию, начали принимать политику властей, поэтому они не отдаляются больше от России, подытожил эксперт.