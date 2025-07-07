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7 июля, 12:37

Теперь всё стало ясно: Продюсер высказался о причинах возвращения Леонтьева в Россию

Продюсер Рудченко: Леонтьев вернулся в РФ из-за текущей информационной повестки

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Возвращение российского исполнителя Валерия Леонтьева обратно на отечественную сцену обусловлено текущей информационной повесткой, в которой разобрался артист. Такое мнение выразил продюсер Павел Рудченко в беседе с «Царьградом».

На протяжении нескольких лет певец живёт в США, где его жена занимается бизнесом. Леонтьев не выступал в России и аргументировал это тем, что завершил карьеру. Но неожиданно решил возобновить концертную деятельность. Общественность задавалась вопросом, что могло послужить причиной для изменения решения. Кто-то считает, что всё дело именно в деньгах. Ведь постепенно те, кто живут за границей, понимают, насколько можно хорошо заработать в России. В том числе и артисты.

Однако продюсер Павел Рудченко придерживается другой позиции. По его словам, всё связанно не с финансами, а с текущей информационной повесткой, в которой спустя время разобрался Леонтьев и его коллеги. Артисты, способные анализировать ситуацию, начали принимать политику властей, поэтому они не отдаляются больше от России, подытожил эксперт.

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Ранее Life.ru сообщал, что Валерий Леонтьев дал концерт на Лазурном берегу во Франции в откровенном образе. На сцену исполнитель вышел в тёмных брюках с кожаными элементами, фирменной майке с глубоким декольте и ярком пиджаке в бело-чёрно-красной гамме. Зрители отметили превосходную физическую форму 76-летнего певца и его полную самоотдачу во время выступления.

Юлия Сафиулина
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