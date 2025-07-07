Теперь всё стало ясно: Продюсер высказался о причинах возвращения Леонтьева в Россию
Продюсер Рудченко: Леонтьев вернулся в РФ из-за текущей информационной повестки
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Возвращение российского исполнителя Валерия Леонтьева обратно на отечественную сцену обусловлено текущей информационной повесткой, в которой разобрался артист. Такое мнение выразил продюсер Павел Рудченко в беседе с «Царьградом».
На протяжении нескольких лет певец живёт в США, где его жена занимается бизнесом. Леонтьев не выступал в России и аргументировал это тем, что завершил карьеру. Но неожиданно решил возобновить концертную деятельность. Общественность задавалась вопросом, что могло послужить причиной для изменения решения. Кто-то считает, что всё дело именно в деньгах. Ведь постепенно те, кто живут за границей, понимают, насколько можно хорошо заработать в России. В том числе и артисты.
Однако продюсер Павел Рудченко придерживается другой позиции. По его словам, всё связанно не с финансами, а с текущей информационной повесткой, в которой спустя время разобрался Леонтьев и его коллеги. Артисты, способные анализировать ситуацию, начали принимать политику властей, поэтому они не отдаляются больше от России, подытожил эксперт.
Ранее Life.ru сообщал, что Валерий Леонтьев дал концерт на Лазурном берегу во Франции в откровенном образе. На сцену исполнитель вышел в тёмных брюках с кожаными элементами, фирменной майке с глубоким декольте и ярком пиджаке в бело-чёрно-красной гамме. Зрители отметили превосходную физическую форму 76-летнего певца и его полную самоотдачу во время выступления.