Леонтьев напомнил о себе, выступив в откровенном образе на Лазурном берегу

Российский народный певец Валерий Леонтьев дал концерт на Лазурном берегу во Франции. Как сообщает издание Woman.ru, артист вышел на сцену в своём узнаваемом стиле: майке с глубоким вырезом.

Валерий Леонтьев со стилистом Анастасией Мальцевой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maltsevastyle

Недавно «главный Казанова» российской эстрады порадовал поклонников исполнением своих самых известных хитов. На сцену исполнитель вышел в тёмных брюках с кожаными элементами, фирменной майке с глубоким декольте и ярком пиджаке в бело-чёрно-красной гамме. Зрители отметили превосходную физическую форму 76-летнего певца и его полную самоотдачу во время выступления.

В социальных сетях поклонники восхищались неизменно сильным вокалом, ярким талантом и неугасающей харизмой Леонтьева, называя его настоящей легендой российской сцены. Стилист Анастасия Мальцева призналась, что певец является для неё источником вдохновения и энергии, восхищая своим внутренним и внешним совершенством.