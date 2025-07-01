Продюсер объяснил внезапную тягу ушедшего от дел Леонтьева к концертам в России

Объявивший о завершении карьеры певец Валерий Леонтьев решил возобновить концертную деятельность в России, потому что именно здесь артисты могут очень хорошо заработать и прославиться. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов, который предполагает, что в этом году певец может выступить несколько раз.

«Те, кто живут за границей, понимают, что Россия у нас кормит всех, в том числе и артистов. У нас можно хорошо заработать и славу, и гонорары, которых хватит на всю жизнь. Поэтому его тянет на Родину», — рассказал Дворцов в разговоре с порталом «Страсти».

Стоимость одного концерта Леонтьева оценивается в 10–15 млн рублей. На текущий год запланировано два-три выступления, но, как уточнил Дворцов, певец может скорректировать график, ведь с финансами у него всё прекрасно, поэтому он может позволить себе дать один концерт и не работать в течение всего оставшегося года.

Леонтьев несколько лет проживает за пределами России — в США, где его жена занимается бизнесом. В последний раз он приезжал на родину в 2024 году, выступив на творческом вечере композитора Игоря Крутого. Теперь поклонники могут вновь увидеть легендарного исполнителя хита «Полёт на дельтаплане» на сцене.