«Не остановится»: Психолог раскрыла двойную жизнь Тарасова и предрекла ему конец в одиночестве

Спортсмен Дмитрий Тарасов столкнулся с волной критики из-за фотографий с моделями в Сочи, которые многие сочли доказательством измены его супруге Анастасии Костенко. Психолог Марианна Абравитова считает, что это не первый случай измены футболиста, а лишь один из немногих, ставших достоянием общественности.

Эксперт пояснила, что психотип Тарасова предполагает полигамию, и он никогда от этого не отказывался. По её мнению, подобное поведение характерно для него как в нынешнем браке, так и в отношениях с бывшей женой Ольгой Бузовой. Абравитова добавила, что для таких мужчин потребность в новых связях находится на вершине приоритетов, затмевая логику и моральные принципы.

Психолог отметила, что Тарасову следует либо изменить образ жизни, либо лучше скрывать свои похождения, чтобы не разрушить семью. В противном случае, предупредила она, его может ждать одиночество, поскольку рано или поздно от него могут отвернуться не только жёны, но и дети.

«Если человек не может себя контролировать, но хочет сохранить семью, ему стоит либо научиться бороться с этим, либо стать мастером конспирации», — резюмировала Абравитова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».