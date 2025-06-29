«Мужик изменяет, свекровь не любит»: «Мисс Россия-2022» набросилась с обвинениями на Костенко
«Мисс Россия-2022» Линникова пожалела Костенко из-за измен Тарасова
Анна Линникова и Анастасия Костенко. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян, Вячеслав Прокофьев
С момента получения титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова быстро обрела всенародную любовь, будучи признанной наиболее честной участницей. Впрочем, красавица известна не только своей натуральностью, но и готовностью открыто высказываться о коллегах по конкурсу. На этот раз её внимание привлекла Анастасия Костенко, «Вторая Вице-Мисс Россия — 2014».
«Мисс Россия-2022» считает, что разлучница в истории с Дмитрием Тарасовым и Ольгой Бузовой поступила недостойно, и выражает ей сожаление.
«А мне вот реально грустно за Костенко. Влезла в чужую семью, а сейчас ей мужик её изменяет, и свекровь не любит её. Карма», — добавила она.
Ответ Костенко не заставил себя долго ждать. После вопроса фанатов о случившемся, супруга бывшего футболиста попросила не сравнивать «её подруг с психически неуравновешенными людьми». Также модель и многодетная мама призналась, что никогда не была в близких дружеских отношениях с Линниковой, которую «от силы два раза видела».
Ранее жена скандально известного рэпера Natan рассказала всю правду о тёмной стороне их личной жизни и о том, как узнала о первых изменах супруга. Уже давно брак трещал по швам, и пока девушка надеялась на перемены к лучшему, муж смотрел на лево. Напомним, что скандал в семействе музыканта развернулся после шоу «Звёзды в джунглях», где тот закрутил роман сразу с двумя знаменитостями — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой