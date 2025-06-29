«Мужик изменяет, свекровь не любит»: «Мисс Россия-2022» набросилась с обвинениями на Костенко

С момента получения титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова быстро обрела всенародную любовь, будучи признанной наиболее честной участницей. Впрочем, красавица известна не только своей натуральностью, но и готовностью открыто высказываться о коллегах по конкурсу. На этот раз её внимание привлекла Анастасия Костенко, «Вторая Вице-Мисс Россия — 2014».

«Мисс Россия-2022» считает, что разлучница в истории с Дмитрием Тарасовым и Ольгой Бузовой поступила недостойно, и выражает ей сожаление.

«А мне вот реально грустно за Костенко. Влезла в чужую семью, а сейчас ей мужик её изменяет, и свекровь не любит её. Карма», — добавила она.

Ответ Костенко не заставил себя долго ждать. После вопроса фанатов о случившемся, супруга бывшего футболиста попросила не сравнивать «её подруг с психически неуравновешенными людьми». Также модель и многодетная мама призналась, что никогда не была в близких дружеских отношениях с Линниковой, которую «от силы два раза видела».