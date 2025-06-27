Жена рэпера Natan Швецова рассказала, как узнала о первой измене мужа
Натан и дизайнер Анастасия Швецова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / NATAN
Жена рэпера Natan, Анастасия Швецова, поделилась историей о первой измене мужа. Она опубликовала видео в личном блоге, где рассказала о моменте, когда их отношения начали ухудшаться.
В 2013 году пара переехала в Москву. Natan участвовал в шоу «Молодая кровь», выиграл его и подписал контракт с лейблом Black Star. Анастасия вспоминает, что тогда им было нелегко.
«Москва встретила нас холодно. Мы жили в маленькой съёмной квартире и сильно экономили. Но нас поддерживала его мечта и моя вера в него. Рождение второго сына стало для нас чудом, но наши отношения напоминали шторм», — отметила Анастасия.
Шевцова рассказала об измене Natan. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anastaciashvetsova
Она признала, что стала «контролирующей» и тревожной. Natan в этот период избегал скандалов. Именно тогда произошла первая измена. Со временем Анастасия простила неверного мужа. Её мотивация заключалась в желании сохранить то, что было дорого, хотя этого оказалось недостаточно.
«Прощение стало для меня сложным выбором. Это не слабость, как многие думают. Я пыталась сохранить то, что имело для меня огромное значение. Но тогда я не понимала, что прощение — лишь первый шаг. Эта измена обозначила первую трещину в нашем браке», — сказала она.
Как сообщал Life.ru, рэпер оказался в центре громкого скандала после участия в шоу «Звёзды в джунглях». Он завёл роман сразу с двумя участницами — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. В Сеть попали интимные видео, после чего музыкант извинился. Анастасия сообщила, что приняла решение расстаться с ним ещё до шоу. Однако Natan в социальных сетях заявил о своём намерении вернуть жену. Напомним, у пары двое детей.