Жена рэпера Natan Швецова рассказала, как узнала о первой измене мужа

Жена рэпера Natan, Анастасия Швецова, поделилась историей о первой измене мужа. Она опубликовала видео в личном блоге, где рассказала о моменте, когда их отношения начали ухудшаться.

В 2013 году пара переехала в Москву. Natan участвовал в шоу «Молодая кровь», выиграл его и подписал контракт с лейблом Black Star. Анастасия вспоминает, что тогда им было нелегко.

«Москва встретила нас холодно. Мы жили в маленькой съёмной квартире и сильно экономили. Но нас поддерживала его мечта и моя вера в него. Рождение второго сына стало для нас чудом, но наши отношения напоминали шторм», — отметила Анастасия.

Шевцова рассказала об измене Natan. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anastaciashvetsova

Она признала, что стала «контролирующей» и тревожной. Natan в этот период избегал скандалов. Именно тогда произошла первая измена. Со временем Анастасия простила неверного мужа. Её мотивация заключалась в желании сохранить то, что было дорого, хотя этого оказалось недостаточно.