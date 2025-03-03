«Обиженные люди»: Певец Natan вступился за «королеву марафонов» Блиновскую
Natan вступился за Блиновскую и назвал обиженными тех, кто радуется приговору
Рэпер Natan и Елена Блиновская. Фото © Life.ru / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natan_official
Рэпер Natan в своём телеграм-канале вступился за Елену Блиновскую, которую сегодня приговорили к пяти годам колонии. Певца поразили комментарии людей, которые радуются приговору и требуют применить в отношении «королевы марафонов» ещё более жёсткие меры.
«Удивляют вот такие комменты. Неужели есть настолько обиженные люди?» — написал исполнитель, прикрепив скрин комментариев под постом о приговоре Блиновской.
Напомним, что сегодня, 3 марта, Елену Блиновскую приговорили к 5 годам колонии общего режима. Адвокат «королевы марафонов» назвала приговор жёстким. Наталия Сальникова подчеркнула, что пока она и блогерша не решили, будут ли обжаловать его. Кроме того, суд обязал Блиновскую выплатить штраф в размере один миллион рублей. Ей также на 4 года запретили заниматься коммерческой деятельностью. Всё её имущество было изъято в пользу государства.