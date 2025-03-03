«Обиженные люди»: Певец Natan вступился за «королеву марафонов» Блиновскую

Рэпер Natan в своём телеграм-канале вступился за Елену Блиновскую, которую сегодня приговорили к пяти годам колонии. Певца поразили комментарии людей, которые радуются приговору и требуют применить в отношении «королевы марафонов» ещё более жёсткие меры.