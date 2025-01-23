Где-то ликует одна Бузова: Всплыли семейные проблемы Тарасова и Костенко

Отношения Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко в последнее время вызывают вопросы у поклонников. Футболист выкладывает ролики, где высмеивает супругу, подарившую ему четверых детей. А на последней публикации он и вовсе отвернулся от неё, отказавшись целовать. По мнению психолога Натали Райх, на этом фоне у модели могут развиться проблемы с самооценкой.

«Для Тарасова, по всей видимости, шутки и ирония — это своего рода маяк, который показывает, что в паре установлены определённые динамики. Возможно, для него это способ поддерживать непринужденную атмосферу. <…> Но постоянное высмеивание может быть разрушительным, потому что предел терпения есть у всех. К тому же такое отношение мужа может приводить к формированию низкой самооценки у супруги», — высказалась психолог в беседе с порталом «Страсти».

При этом она считает, что Костенко достаточно адекватно реагирует на выпады мужа, демонстрируя силу духа. Супруга даже инициировала парные консультации и курсы по созданию «кодекса семьи Тарасовых», что говорит о её стремлении решить проблему без скандалов.