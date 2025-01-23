Где-то ликует одна Бузова: Всплыли семейные проблемы Тарасова и Костенко
Психолог Райх: У Костенко могут возникнуть комплексы из-за Тарасова
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото © VK / nastusha_kostenko
Отношения Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко в последнее время вызывают вопросы у поклонников. Футболист выкладывает ролики, где высмеивает супругу, подарившую ему четверых детей. А на последней публикации он и вовсе отвернулся от неё, отказавшись целовать. По мнению психолога Натали Райх, на этом фоне у модели могут развиться проблемы с самооценкой.
«Для Тарасова, по всей видимости, шутки и ирония — это своего рода маяк, который показывает, что в паре установлены определённые динамики. Возможно, для него это способ поддерживать непринужденную атмосферу. <…> Но постоянное высмеивание может быть разрушительным, потому что предел терпения есть у всех. К тому же такое отношение мужа может приводить к формированию низкой самооценки у супруги», — высказалась психолог в беседе с порталом «Страсти».
При этом она считает, что Костенко достаточно адекватно реагирует на выпады мужа, демонстрируя силу духа. Супруга даже инициировала парные консультации и курсы по созданию «кодекса семьи Тарасовых», что говорит о её стремлении решить проблему без скандалов.
Напомним, ранее Костенко подтвердила, что Тарасов начал бегать за ней, ещё будучи в браке с Ольгой Бузовой. Модель выложила в Сеть снимок, где она позирует с огромным букетом. Там также была выставлена дата: 1 октября 2016 года — за месяц до развода спортсмена с поющей телеведущей. Сегодня пара воспитывает двух дочерей и двух сыновей. Младший Ярослав родился 15 февраля 2024 года, до этого появились на свет Алексей в октябре 2021-го, дочери Ева и Милана — в 2020-м и 2018-м соответственно.