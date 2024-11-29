Жена экс-футболиста Тарасова попала в скандал с Мизулиной из-за неудачной шутки

Анастасия Костенко, супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова, оказалась в центре скандала после публикации видео в соцсетях. В ролике, который вызвал бурю негодования, блогер сравнила своего 15-летнего брата, недавно перенёсшего пластическую операцию на ушах, с участником специальной военной операции. На это видео обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

На кадрах молодой человек лежит на больничной койке с перевязанной головой, а Костенко, смеясь, произносит: «Выглядишь как эсвэошник».

Мизулина подчеркнула, что подобные высказывания недопустимы, особенно в отношении людей, которые, рискуя жизнью, защищают свою страну и получают ранения. В ответ на инцидент глава ЛБИ заявила, что направила все материалы в правоохранительные органы с просьбой провести тщательную проверку. По её словам, подобные случаи требуют особого внимания, так как могут подрывать моральный дух и уважение к защитникам Родины.

После разразившегося скандала Костенко удалила видео из своих социальных сетей, однако это не остановило волну критики в её адрес. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом обсуждений как в Интернете, так и в СМИ.

Эксперты отмечают, что инцидент с Анастасией Костенко поднимает важные вопросы о границах юмора и ответственности публичных личностей за свои высказывания. В эпоху социальных сетей любое неосторожное слово может стать причиной серьезных последствий, особенно если оно касается чувствительных тем, связанных с национальной безопасностью и уважением к военным.