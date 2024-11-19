Анастасия Костенко заинтриговала подписчиков новыми фотографиями из роддома

Анастасия Костенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kostenko94

Модель и многодетная мама Анастасия Костенко вновь оказалась в центре слухов. Девушка опубликовала фото из роддома в Лапино — клиники, известной тем, что в ней рожают многие российские знаменитости. Об этом сообщает издание 7days.

Снимок сразу привлёк внимание поклонников, и они начали поздравлять Костенко с возможным пополнением в семье. «Поздравляем, опять беременны? Инкубатор», — с юмором отреагировали фолловеры модели.

Но сама Костенко поспешила развеять слухи, объяснив, что Лапино — это многопрофильная клиника, в которой не только принимают роды, но и проводят пластические операции, а также другие медицинские процедуры. В этот раз модель посетила медицинский центр, чтобы поддержать свою маму, которой требовалась хирургическая помощь.

Тем не менее, модель призналась, что каждый раз, когда она бывает в Лапино, её посещают мысли о новом ребёнке. «Когда прихожу сюда, отгоняю навязчивые мысли: „Рано. Не восстановилась пока“. Здесь все заражаются многодетностью», — заметила Анастасия.

Стоит напомнить, что сама Костенко и её супруг, футболист Дмитрий Тарасов, не раз шутили о пятом ребёнке. Хотя такие разговоры и звучат с иронией, за ними, похоже, скрываются реальные намерения пары.