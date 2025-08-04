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4 августа, 06:27

«Я не позволю»: Тарасов сделал заявление после скандала с моделями в Сочи

Тарасов заступился за жену после скандальных фото с моделями в Сочи

Тарасов с моделями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kristina_smith

Тарасов с моделями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kristina_smith

Дмитрий Тарасов резко ответил на скандал с моделями в Сочи. Бывший футболист опубликовал в своём телеграм-канале развёрнутое объяснение после распространения компрометирующих фото.

По его словам, фотографии с моделями Натальей Свистуновой и Кристиной Смит были сделаны во время деловой встречи на пляже. Тарасов утверждает, что переписка с одной из девушек касалась исключительно рабочих моментов — партнёр якобы просил передать их контакты для возможного сотрудничества.

Дмитрий Тарасов объяснился перед фанатами. Видео © Telegram / «Мысли Тарасова»

«Я больше не позволю унижать мою жену», — заявил 38-летний спортсмен.

Однако модели представили иную версию событий, опубликовав скриншоты, где футболист просит номер телефона. Свистунова отметила, что предпочитает хоккеистов, что добавило скандалу иронии. В ответ Тарасов обвинил девушек в погоне за хайпом, подчеркнув, что всю ночь провёл один в отеле и поддерживал связь с женой Анастасией Костенко.

Тем временем модели продолжили провокации, появившись на концерте Ольги Бузовой с плакатом «За Бузову!» и совместным фото с Тарасовым. Напомним, бывшая жена футболиста неоднократно заявляла, что их брак распался из-за его неверности.

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Ранее Тарасов высказался против выплат пособий беременным школьницам. Бывший футболист и отец пятерых детей поделился своей позицией в интервью Life.ru. Он подчеркнул, что важно доносить до молодежи ценность семьи и осознанного родительства, а не просто материально поддерживать ранние беременности.

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Алиса Хуссаин
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