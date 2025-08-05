5 актёров, которые когда-то были на пике, а теперь без соли доедают остатки былой славы

Голливуд — это машина по производству грёз, которая может вознести до небес и так же быстро отправить в забвение. Мы привыкли видеть знаменитостей сияющими на красных дорожках, получающими миллионные гонорары и живущими в роскошных особняках. Но что происходит, когда магия кончается? Когда телефон перестаёт звонить, а продюсеры начинают избегать встреч? Истории этих пяти актёров — наглядное напоминание о том, как быстро может измениться жизнь в индустрии развлечений.

Николас Кейдж — от «Оскара» до фильмов категории «Б»

Звёзды Голливуда, которые остались без работы и денег. Фото © «Покидая Лас-Вегас», режиссёр Майк Фиггис, сценаристы Майк Фиггис, Джон О’Брайэн / Kinopoisk

Этот актёр когда-то считался одним из самых востребованных в Голливуде. «Оскар» за «Покидая Лас-Вегас», роли в блокбастерах вроде «Сокровища нации» и «Призрачного гонщика», астрономические гонорары — казалось, что карьера Кейджа будет только расти. Но страсть к экстравагантным покупкам превратила миллионера в должника. Ручной осьминог за 150 тысяч долларов, замок с привидениями, череп динозавра — список покупок актёра читается как каталог музея странностей. Сегодня Кейдж вынужден сниматься в низкобюджетных боевиках, которые выходят сразу на видео. За последние годы он снялся в десятках фильмов, о которых даже поклонники кино предпочитают не вспоминать. Актёр, который когда-то отказывался от ролей в «Матрице» и «Властелине колец», теперь соглашается на любые предложения, лишь бы заработать на погашение долгов перед налоговой службой.

Стивен Сигал — от боевиков до прямого эфира

Как знаменитые актёры растратили свою карьеру и состояние. Фото © «Смертельный удар», режиссёр Джефф Кинг, сценарист Стивен Сигал / Kinopoisk

В девяностые годы этот мастер боевых искусств был настоящим королём экшена. «Смертельное оружие», «В осаде», «Трудная мишень» — его фильмы собирали миллионы в прокате, а сам Сигал воспринимался как непобедимый герой. Актёр гордился своими навыками айкидо и позиционировал себя как настоящего воина, а не просто исполнителя трюков. Но время оказалось беспощадным. Сегодня 72-летний Сигал снимается в дешёвых боевиках, которые идут сразу на полки видеомагазинов. Его фирменные приёмы превратились в пародию на самого себя, а физическая форма далека от той, что восхищала зрителей тридцать лет назад. Актёр пытается оставаться на плаву, снимаясь в российских фильмах и получив даже российское гражданство, но былой славы уже не вернуть. Современная аудитория воспринимает его скорее как мем, чем как серьёзного актёра боевиков.

Джон Траволта — танцующий до упада

Падение звёзд: актёры, которые были на пике, а теперь забыты. Фото © «Криминальное чтиво» режиссёр Квентин Тарантино, сценаристы Квентин Тарантино, Роджер Эвери / Kinopoisk

«Лихорадка субботнего вечера», «Бриолин», «Криминальное чтиво» — эти фильмы сделали Траволту легендой кино. В семидесятые он был кумиром миллионов, в девяностые переживал яркое возрождение благодаря Тарантино, а в нулевые казался неуязвимым. Но последние годы стали для актёра настоящим испытанием. Серия провальных фильмов, личные трагедии и странные появления на публике заставили индустрию усомниться в его востребованности. Сегодня Траволта чаще появляется в новостных сводках из-за конфузов на церемониях награждения, чем благодаря успешным ролям. Его попытки вернуться в мейнстрим выглядят отчаянными — он соглашается на роли в фильмах, которые раньше даже не стал бы читать. Актёр, который когда-то заставлял миллионы людей вставать с диванов и танцевать, теперь сам пытается удержаться на ногах в беспощадном мире шоу-бизнеса.

Мэл Гибсон — от «Храброго сердца» к изгнанию

От миллионов к нищете: печальные истории голливудских звёзд. Фото © «Храброе сердце», режиссёр Мэл Гибсон, сценарист Рэндалл Уоллес / Kinopoisk

Режиссёр и актёр, подаривший миру «Храброе сердце» и «Страсти Христовы», в нулевые годы казался неприкасаемым. Его фильмы собирали «Оскаров», а сам Гибсон считался одним из самых влиятельных людей Голливуда. Но серия скандалов практически похоронила его карьеру. Антисемитские высказывания, домашнее насилие, алкогольные проблемы — всё это превратило некогда уважаемого деятеля кино в персону нон грата. Голливуд отвернулся от Гибсона, и ему пришлось уехать из Лос-Анджелеса, чтобы снимать независимые фильмы. Хотя его режиссёрские работы последних лет получали признание критиков, былого статуса суперзвезды ему уже не вернуть. Актёр, который когда-то мог позволить себе любой проект, теперь вынужден доказывать право на существование в индустрии, которая предпочла бы о нём забыть.

Микки Рурк — красавец, ставший тенью себя

Актёры, которые снимаются в плохих фильмах ради денег. Фото © «9 1/2 недель», режиссёр Эдриан Лайн, сценаристы Патришия Луизианна Ноп, Залман Кинг / Kinopoisk

В восьмидесятые Рурк был эталоном мужской красоты и секс-символом номер один. «Девять с половиной недель», «Человек дождя», «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» — его роли западали в душу, а сам актёр купался в лучах славы. Но страсть к боксу и пластическим операциям разрушили не только его внешность, но и карьеру. Многочисленные операции превратили красавца в неузнаваемое существо, а характер актёра сделал его изгоем в Голливуде. Долгие годы Рурк снимался в малобюджетных фильмах и считался законченным неудачником. Хотя роль в «Борце» принесла ему номинацию на «Оскар» и временное возвращение в большое кино, это было скорее исключением, чем правилом. Сегодня 72-летний актёр продолжает сниматься, но его имя уже не гарантирует успеха фильму, а появления на публике скорее пугают, чем восхищают.