Названа дата выхода второго сезона «Ландыши. Такая нежная любовь»
Starhit: Второй сезон сериала Ландыши выйдет 1 января 2026 года
Актёры Ника Здорик и Сергей Городничий. Обложка © «Ландыши. Такая нежная любовь» (сериал, 2024 г.), режиссёр Александр Карпиловский, сценаристы Василий Павлов, Рауф Кубаев, Юрий Сапронов / Kinopoisk
Премьера второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» запланирована на 1 января 2026 года. Об этом стало известно изданию Starhit в ходе фестиваля «Таврида.АРТ».
В обновлённом сезоне продолжатся темы близких и доверительных отношений между героями. Ранее актриса Ника в одном из прямых эфиров отметила, что несмотря на трудности во время съёмок, партнёр по проекту Сергей проявил себя как надёжный и искренний коллега, заслуживающий признания зрителей.
А ранее Life.ru писал о четырёх российских сериалах, которые могут заставить испытать коктейль из тревоги и паранойи. В основном это детективы и триллеры с элементами мистики: «Мёртвое озеро», «Топи», «13 Клиническая» и «Чёрное облако».