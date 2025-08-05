Названа дата выхода второго сезона «Ландыши. Такая нежная любовь»

Премьера второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» запланирована на 1 января 2026 года. Об этом стало известно изданию Starhit в ходе фестиваля «Таврида.АРТ».

В обновлённом сезоне продолжатся темы близких и доверительных отношений между героями. Ранее актриса Ника в одном из прямых эфиров отметила, что несмотря на трудности во время съёмок, партнёр по проекту Сергей проявил себя как надёжный и искренний коллега, заслуживающий признания зрителей.