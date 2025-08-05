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4 августа, 23:09

Названа дата выхода второго сезона «Ландыши. Такая нежная любовь»

Starhit: Второй сезон сериала Ландыши выйдет 1 января 2026 года

Актёры Ника Здорик и Сергей Городничий. Обложка © «Ландыши. Такая нежная любовь» (сериал, 2024 г.), режиссёр Александр Карпиловский, сценаристы Василий Павлов, Рауф Кубаев, Юрий Сапронов / Kinopoisk

Актёры Ника Здорик и Сергей Городничий. Обложка © «Ландыши. Такая нежная любовь» (сериал, 2024 г.), режиссёр Александр Карпиловский, сценаристы Василий Павлов, Рауф Кубаев, Юрий Сапронов / Kinopoisk

Премьера второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» запланирована на 1 января 2026 года. Об этом стало известно изданию Starhit в ходе фестиваля «Таврида.АРТ».

В обновлённом сезоне продолжатся темы близких и доверительных отношений между героями. Ранее актриса Ника в одном из прямых эфиров отметила, что несмотря на трудности во время съёмок, партнёр по проекту Сергей проявил себя как надёжный и искренний коллега, заслуживающий признания зрителей.

«Ландыши. Такая нежная любовь», 2-й сезон (2026): всё о сериале, когда выйдет, сюжет, актёры
«Ландыши. Такая нежная любовь», 2-й сезон (2026): всё о сериале, когда выйдет, сюжет, актёры

А ранее Life.ru писал о четырёх российских сериалах, которые могут заставить испытать коктейль из тревоги и паранойи. В основном это детективы и триллеры с элементами мистики: «Мёртвое озеро», «Топи», «13 Клиническая» и «Чёрное облако».

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Тимур Хингеев
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