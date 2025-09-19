Daily Mail: Моника Беллуччи и Тим Бёртон расстались

Итальянская актриса Моника Беллуччи и американский режиссёр Тим Бёртон больше не вместе. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на совместное заявление звёздной пары.

К слову о Монике Беллуччи, есть мнение, что её красоте нет равных не только в Италии, славящейся неотразимыми артистками, но и во всём мире. Так, в прошлом году портал List Challenges назвал её самой прекрасной актрисой планеты — Беллуччи состязалась за это звание с секс-символом Голливуда Мерилин Монро, занявшей в итоге второе место.