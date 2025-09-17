Владимир Путин
17 сентября, 20:02

Николаев довёл Проскурякову до 11-часовой истерики своеобразной проверкой чувств

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Обложка © VK / Игорь Николаев

Юлия Проскурякова, жена Игоря Николаева, поделилась подробностями начала их отношений. В интервью YouTube-шоу «Ваша Наташа» она рассказала о неожиданной проверке чувств со стороны музыканта. По её словам, после признания в любви Николаев отреагировал странно.

«А он замер и говорит мне: «Зачем?» Я думаю: «Какой ужас! У нас уже с ним поцелуй был! Уже всё серьёзно! А он меня спрашивает, зачем?» Я испугалась и недели две мы не контактировали», — поделилась Юлия.

Проскурякова сообщила, что после этого музыкант пригласил её в Доминикану, но по пути домой решил проверить её чувства. В аэропорту он заявил, что им, возможно, стоит расстаться. Девушка восприняла это как издевательство и, не сдержав слёз, попыталась выяснить причину такого решения. Юлия призналась, что не помнит 11-часовую дорогу, поскольку плакала всё это время. Позднее выяснилось, что это было испытание, после которого Николаев предложил ей переехать к нему.

Ранее Юлия Проскурякова выразила недовольство постоянными сравнениями с бывшей женой Игоря Николаева, Наташей Королёвой. Девушка подчеркнула, что она — совершенно другой человек, и что на момент её знакомства с Николаевым он уже был свободен. Юлия добавила, что её отношения с Королёвой строятся на взаимном уважении, и отвергла любые предположения о том, что она увела Игоря у бывшей супруги.

