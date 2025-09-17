«Я абсолютно другой человек»: Жена Игоря Николаева пожаловалась на сравнения с Королёвой

Несмотря на то, что Игорь Николаев уже давно развёлся с певицей Наташей Королёвой, многие поклонники до сих пор сравнивают его экс-супругу с нынешней женой Юлией Проскуряковой. Ей подобные сравнения уже порядком надоели. Об этом жена Николаева рассказала в интервью с Натальей Подольской.

«Какие-то мне её черты всё время приписывали, хотя я абсолютно другой человек. Может быть, по типажу мы похожи, я имею в виду маленький рост, мы сбитенькие девочки. <...> Игорь был давно свободным мужчиной, глубоко в разводе. Я не отбивала у неё мужа или просто любимого мужчину», — заявила Проскурякова.

Супруга музыканта подчеркнула, что её отношения с Королёвой строятся исключительно на уважении друг к другу. По словам Юлии, на момент знакомства с Игорем Николаевым его предыдущая супруга уже успела создать семью с другим человеком — Сергеем Глушко. Поэтому она решительно отметает любые намёки на то, будто бы переманила Игоря у своей предшественницы.