17 сентября, 17:55

«Я абсолютно другой человек»: Жена Игоря Николаева пожаловалась на сравнения с Королёвой

Жена Игоря Николаева напомнила Наташе Королёвой о её браке с Сергеем Глушко

Обложка © ТАСС / Евгения Новоженина

Несмотря на то, что Игорь Николаев уже давно развёлся с певицей Наташей Королёвой, многие поклонники до сих пор сравнивают его экс-супругу с нынешней женой Юлией Проскуряковой. Ей подобные сравнения уже порядком надоели. Об этом жена Николаева рассказала в интервью с Натальей Подольской.

«Какие-то мне её черты всё время приписывали, хотя я абсолютно другой человек. Может быть, по типажу мы похожи, я имею в виду маленький рост, мы сбитенькие девочки. <...> Игорь был давно свободным мужчиной, глубоко в разводе. Я не отбивала у неё мужа или просто любимого мужчину», — заявила Проскурякова.

Супруга музыканта подчеркнула, что её отношения с Королёвой строятся исключительно на уважении друг к другу. По словам Юлии, на момент знакомства с Игорем Николаевым его предыдущая супруга уже успела создать семью с другим человеком — Сергеем Глушко. Поэтому она решительно отметает любые намёки на то, будто бы переманила Игоря у своей предшественницы.

Наташа Королёва рассказала, как сложились её отношения с невесткой Мелиссой

Ранее Life.ru сообщал, что Игорь Николаев просит за выступление от 25 до 30 тысяч евро. При этом бытовой и технический райдер музыканта обходится примерно в 20 тысяч евро. В его собственности находятся роскошные апартаменты в престижном районе Дубая, большой дом в элитном посёлке и две просторные квартиры на берегу моря в Юрмале.

Полина Никифорова
