Наташа Королёва рассказала, как сложились её отношения с невесткой Мелиссой

Заслуженная артистка России Наташа Королёва впервые поделилась подробностями о том, как складываются её отношения с невесткой Мелиссой. Вместо классических семейных драм у них воцарились дружба и взаимопонимание. Об этом она рассказала Пятому каналу.

Королёва — о своей невестке. Видео © Пятый канал

«Я уважаю его (сына) выбор и считаю, что даже если этот выбор, может быть, и неправильный, но это его выбор», — отметила артистка.

В огородных хлопотах звезда активно задействует не только супруга и сына, но и молодую супругу Архипа. Мелисса быстро влилась в семью и теперь с радостью разделяет с Наташей домашние заботы.

«Готовим, да, когда гостей принимаем. У неё есть свои какие-то блюда очень вкусные. Она очень вкусно печёт песочные печенья и делает к ним лимонный курд. Это что-то невероятное», — сказала Королёва.

Но совместные трапезы — не единственное, что сближает свекровь и невестку. Они ходят вместе на светские мероприятия, фестивали и премьеры, словно лучшие подруги.

Певица также рассказала, что благодаря новому члену семьи в их доме царит атмосфера тепла и взаимного уважения. А поклонники с нетерпением ждут новостей о внуках и новых творческих свершениях звёздной пары.