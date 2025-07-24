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24 июля, 07:38

Наташа Королёва опубликовала видео с беззубой невесткой Мелиссой

Невестка Наташи Королёвой лишилась зубов после операции

Наташа Королёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ koroleva__star

Наташа Королёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ koroleva__star

Певица Наташа Королёва опубликовала в запрещённой соцсети видео с невесткой Мелиссой, у которой отсутствуют несколько верхних зубов после хирургического вмешательства.

Мелисса Глушко проходит многоэтапное лечение по исправлению врождённой аномалии челюсти. Как пояснила сама невестка в своём блоге, первая операция по наращиванию костной ткани была проведена в январе 2025 года, вторая — в апреле.

Мелисса Глушко. Фото © Telegram / «Светский хроник»

Мелисса Глушко. Фото © Telegram / «Светский хроник»

По данным СМИ, часть медицинских расходов взяла на себя Королёва. Певица регулярно публикует кадры совместного времяпрепровождения с семьёй сына, включая их недавнюю поездку в Кострому, где они посетили Ипатьевский монастырь. В одном из видео Мелисса появилась в платье и с платком на голове, что привлекло внимание подписчиков к изменениям в её внешности.

Невестка Наташи Королёвой поразила подписчиков новым внешним видом после пластики лица
Невестка Наташи Королёвой поразила подписчиков новым внешним видом после пластики лица

Напомним, что Королёва и её супруг Тарзан подарили невестке операцию на челюсти. В детстве девушка сильно ударилась, из-за чего у нее случились проблемы со здоровьем, однако артистка решила помочь Мелиссе и исправить этот недуг.

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Алиса Хуссаин
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