Наташа Королёва опубликовала видео с беззубой невесткой Мелиссой
Невестка Наташи Королёвой лишилась зубов после операции
Наташа Королёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ koroleva__star
Певица Наташа Королёва опубликовала в запрещённой соцсети видео с невесткой Мелиссой, у которой отсутствуют несколько верхних зубов после хирургического вмешательства.
Мелисса Глушко проходит многоэтапное лечение по исправлению врождённой аномалии челюсти. Как пояснила сама невестка в своём блоге, первая операция по наращиванию костной ткани была проведена в январе 2025 года, вторая — в апреле.
Мелисса Глушко. Фото © Telegram / «Светский хроник»
По данным СМИ, часть медицинских расходов взяла на себя Королёва. Певица регулярно публикует кадры совместного времяпрепровождения с семьёй сына, включая их недавнюю поездку в Кострому, где они посетили Ипатьевский монастырь. В одном из видео Мелисса появилась в платье и с платком на голове, что привлекло внимание подписчиков к изменениям в её внешности.
Напомним, что Королёва и её супруг Тарзан подарили невестке операцию на челюсти. В детстве девушка сильно ударилась, из-за чего у нее случились проблемы со здоровьем, однако артистка решила помочь Мелиссе и исправить этот недуг.