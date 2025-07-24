Наташа Королёва опубликовала видео с беззубой невесткой Мелиссой

Певица Наташа Королёва опубликовала в запрещённой соцсети видео с невесткой Мелиссой, у которой отсутствуют несколько верхних зубов после хирургического вмешательства.

Мелисса Глушко проходит многоэтапное лечение по исправлению врождённой аномалии челюсти. Как пояснила сама невестка в своём блоге, первая операция по наращиванию костной ткани была проведена в январе 2025 года, вторая — в апреле.

Мелисса Глушко. Фото © Telegram / «Светский хроник»

По данным СМИ, часть медицинских расходов взяла на себя Королёва. Певица регулярно публикует кадры совместного времяпрепровождения с семьёй сына, включая их недавнюю поездку в Кострому, где они посетили Ипатьевский монастырь. В одном из видео Мелисса появилась в платье и с платком на голове, что привлекло внимание подписчиков к изменениям в её внешности.