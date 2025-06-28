Невестка Наташи Королёвой поразила подписчиков новым внешним видом после пластики лица

Невестка Наташи Королёвой и Тарзана перенесла серьёзную операцию по восстановлению челюсти, которая неправильно срослась после неудачного падения несколько лет назад. Недавно Мелисса Глушко продемонстрировала в своём личном блоге изменения во внешности после ряда хирургических вмешательств.

Мелисса опубликовала фотографию, предположительно сделанную уже после завершения процесса восстановления. Подписчики выразили восхищение её внешним видом и отметили, что девушка прошла сложный и долгий путь, но теперь выглядит счастливой.

Напомним, что единственный сын Наташи Королёвой и Тарзана выбрал себе экстравагантную спутницу жизни. Его супруга Мелисса Волынкина не стесняется выступать с откровенными танцами. Кроме того, именно Мелисса сделала предложение Архипу. Свадьба необычной пары не обошлась без происшествий: во время торжества Королёва случайно наступила на фату невестки, что вызвало предположения о том, было ли это случайностью или отражением её истинного отношения к новому члену семьи.