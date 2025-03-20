«Будет красотка»: Королёва и Тарзан подарили невестке операцию на челюсти

В детстве невестка Тарзана и Наташи Королёвой Мелисса Глушко получила сильный удар по лицу, из-за которой её челюсть сместилась. В итоге некоторые зубы просто не выросли, но звёздная семья помогла жене своего сына Архипа исправить это обидное недоразумение, сообщает Пятый канал.

Невестка Наташи Королёвой исправила челюсть.

«Диагноз её звучит примерно следующим образом: нарушение развития челюстей. Возможно, недоразвитие одной из челюстей, возможно, имеется перекрёстный прикус, а также имеется отсутствие постоянных зубов либо даже группы постоянных зубов на верхней челюсти», — сказал пластический хирург Константин Ткаченко.

Исправить такое стоит довольно дорого, поэтому лечение частично оплатили новые родственники Мелиссы. Наташа Королёва в одном из интервью сообщила, что девушке предстоит ещё несколько операций, а весь процесс займёт около полугода. Это встанет семье в несколько миллионов рублей. Однако первые положительные изменения уже стали заметны.

«Мелисса за четыре года трансформировалась. Пришла к нам воробушком, а сейчас красивая лебёдушка. Ещё челюсть исправим, будет красотка», — говорит Наташа Королёва.

Так, из Мелиссы делают публичную личность, поскольку она теперь не какая-то девочка с улицы, а полноценный член семьи Королёвой-Глушко.