Раскрыты гонорары Игоря Николаева, скупившего квартиры в Дубае и Европе

Гастрольный график народного артиста России Игоря Николаева расписан до середины октября, также он принимает заказы на корпоративные мероприятия. Звезду нельзя назвать нуждающимся в деньгах человеком, ведь за одно выступление он просит от 25 до 30 тысяч евро, рассказал представитель ивент-агентства.

Бытовой и технический райдер музыканта обходится примерно в 20 тысяч евро, подчеркнул собеседник издания «Абзац». К слову, за многолетнюю творческую карьеру композитор смог накопить значительный капитал. В его собственности находятся роскошные апартаменты в престижном районе Дубая, большой дом площадью более 1000 квадратных метров в элитном посёлке Барвиха-2 и две просторные квартиры на берегу моря в Юрмале.