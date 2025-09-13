Раскрыты гонорары Игоря Николаева, скупившего квартиры в Дубае и Европе
Народный артист РФ Игорь Николаев просит за выступление от 25 до 30 тысяч евро
Игорь Николаев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Гастрольный график народного артиста России Игоря Николаева расписан до середины октября, также он принимает заказы на корпоративные мероприятия. Звезду нельзя назвать нуждающимся в деньгах человеком, ведь за одно выступление он просит от 25 до 30 тысяч евро, рассказал представитель ивент-агентства.
Бытовой и технический райдер музыканта обходится примерно в 20 тысяч евро, подчеркнул собеседник издания «Абзац». К слову, за многолетнюю творческую карьеру композитор смог накопить значительный капитал. В его собственности находятся роскошные апартаменты в престижном районе Дубая, большой дом площадью более 1000 квадратных метров в элитном посёлке Барвиха-2 и две просторные квартиры на берегу моря в Юрмале.
«Жильё в Эмиратах стоит от 8 миллионов долларов, дом в Подмосковье — примерно 180 миллионов рублей. Приблизительная стоимость квартир в Юрмале — по 300 и 500 тысяч евро», — отметил эксперт по недвижимости Марк Гершкович.
Тем не менее ранее Игорь Николаев начал борьбу за фразу «Выпьем за любовь», из-за чего на Урале разгорелся судебный скандал. Артист не оценил усатую шоколадку с фразой «Выпьем за любовь» и засудил бизнесвумен. В итоге он отсудил 25 тысяч рублей.