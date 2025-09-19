Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 13:03

«‎Ощутить русскую культуру»: Китайский певец с Интервидения мечтает жить в Москве

Участник Интервидения из КНР Ван Си мечтает купить квартиру в Москве

Обложка © intervision.world

Обложка © intervision.world

Китайский музыкант Ван Си, участвующий в международном конкурсе Интервидение, выразил желание приобрести недвижимость в Москве и переехать в российскую столицу. О своих планах после завершения музыкального соревнования артист рассказал в беседе с РИА «Новости».

По словам исполнителя, мысль о возвращении в Китай после окончания Интервидения вызывает у него грусть. Ван Си отметил, что уже поинтересовался стоимостью жилья в Москве, так как намерен остаться, чтобы глубже прочувствовать русскую культуру и жизнь в России.

«Я бы хотел купить квартиру и жить здесь, тогда я смогу ощутить в полной мере русскую культуру и Россию», — сказал участник.

Интервидение-2025: Кто приедет в Россию от Соединённых Штатов Америки, а также стран БРИКС
Интервидение-2025: Кто приедет в Россию от Соединённых Штатов Америки, а также стран БРИКС

Напомним, что более 20 стран подтвердили своё участие в конкурсе Интервидение. Заявки на участие подали такие страны, как Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия и США. Россию на конкурсе будет защищать SHAMAN (Ярослав Дронов). Право вести шоу получили новобрачные Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Китай
  • «Интервидение»
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar