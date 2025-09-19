«‎Ощутить русскую культуру»: Китайский певец с Интервидения мечтает жить в Москве

Китайский музыкант Ван Си, участвующий в международном конкурсе Интервидение, выразил желание приобрести недвижимость в Москве и переехать в российскую столицу. О своих планах после завершения музыкального соревнования артист рассказал в беседе с РИА «Новости».

По словам исполнителя, мысль о возвращении в Китай после окончания Интервидения вызывает у него грусть. Ван Си отметил, что уже поинтересовался стоимостью жилья в Москве, так как намерен остаться, чтобы глубже прочувствовать русскую культуру и жизнь в России.