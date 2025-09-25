Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 15:25

Киберспортсмены назвали Life.ru плюсы уроков по FIFA и Dota 2 в школах

Киберспортсмен Огородников: Игровая дисциплина поможет детям развиваться в сфере

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arsenii Palivoda

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arsenii Palivoda

Киберспорт не будет лишним для школьников в рамках уроков физкультуры, такие занятия, наоборот, станут важными и интересными. Даже такие компьютерные игры дадут ребятам возможность быть рядом со спортом и развивать множество навыков. Об этом в беседе с Life.ru рассказали киберспортсмены Егор Огородников и Алексей Шелобанов.

«В школе я учился нормально. Я пришёл в студенчестве к киберспорту. В итоге я сменил свой курс на спорт. Мне пришлось бросить учёбу в институте. Да, возможно, у меня пострадала вышка, но я обрёл не только карьеру киберспортсмена», — рассказал один из парней.

По словам Егора Огородникова, сейчас он предприниматель, который построил бизнес именно на киберспорте. Например, он открыл свою школу и магазин оборудования для игр. Также увлечение принесло юноше возможность выступать в различных мировых чемпионатах.

А вот киберспортсмен Алексей Шелобанов смог найти для себя новое увлечение из-за невозможности заниматься дорогостоящими гонками. Спортсмен начал участвовать в онлайн-соревнованиях и мероприятиях, а создать правдоподобную обстановку ему помогли различные симуляторы.

«Я совмещал школу с профессиональным спортом, а уже ближе к совершеннолетию, так как сам по себе это дорогой вид спорта, возможности продолжить карьеру не было, появился такой формат, как киберспорт гоночный. Начал участвовать в соревнованиях, в мероприятиях. Сейчас всё-таки развиваются сами по себе симуляторы, оборудование выходит на другой уровень. Это позволяет имитировать очень похожие ощущения от гонки», рассказал Шелобанов.

В ГД сочли Counter-Strike и Dota2 «необходимыми» предметами для школьников
В ГД сочли Counter-Strike и Dota2 «необходимыми» предметами для школьников

Напомним, в Министерстве просвещения России уже опровергли сообщения о планах внедрения киберспорта в школьную программу. Ранее появилась информация о возможном введении на уроках физкультуры фиджитал-спорта, сочетающего компьютерные игры (FIFA, Counter-Strike, Dota 2) с физическими упражнениями, и запуске пилотного проекта в 2026/2027 учебном году. Однако в ведомстве эти сообщения назвали недостоверными.

Главные разборы и экспертные взгляды на события — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Дети
  • киберспорт
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar