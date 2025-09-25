Киберспортсмены назвали Life.ru плюсы уроков по FIFA и Dota 2 в школах

Киберспорт не будет лишним для школьников в рамках уроков физкультуры, такие занятия, наоборот, станут важными и интересными. Даже такие компьютерные игры дадут ребятам возможность быть рядом со спортом и развивать множество навыков. Об этом в беседе с Life.ru рассказали киберспортсмены Егор Огородников и Алексей Шелобанов.

«В школе я учился нормально. Я пришёл в студенчестве к киберспорту. В итоге я сменил свой курс на спорт. Мне пришлось бросить учёбу в институте. Да, возможно, у меня пострадала вышка, но я обрёл не только карьеру киберспортсмена», — рассказал один из парней.

По словам Егора Огородникова, сейчас он предприниматель, который построил бизнес именно на киберспорте. Например, он открыл свою школу и магазин оборудования для игр. Также увлечение принесло юноше возможность выступать в различных мировых чемпионатах.

А вот киберспортсмен Алексей Шелобанов смог найти для себя новое увлечение из-за невозможности заниматься дорогостоящими гонками. Спортсмен начал участвовать в онлайн-соревнованиях и мероприятиях, а создать правдоподобную обстановку ему помогли различные симуляторы.

«Я совмещал школу с профессиональным спортом, а уже ближе к совершеннолетию, так как сам по себе это дорогой вид спорта, возможности продолжить карьеру не было, появился такой формат, как киберспорт гоночный. Начал участвовать в соревнованиях, в мероприятиях. Сейчас всё-таки развиваются сами по себе симуляторы, оборудование выходит на другой уровень. Это позволяет имитировать очень похожие ощущения от гонки», — рассказал Шелобанов.

Напомним, в Министерстве просвещения России уже опровергли сообщения о планах внедрения киберспорта в школьную программу. Ранее появилась информация о возможном введении на уроках физкультуры фиджитал-спорта, сочетающего компьютерные игры (FIFA, Counter-Strike, Dota 2) с физическими упражнениями, и запуске пилотного проекта в 2026/2027 учебном году. Однако в ведомстве эти сообщения назвали недостоверными.