В ГД сочли Counter-Strike и Dota2 «необходимыми» предметами для школьников

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов (партия «Новые люди») не видит ничего плохого в том, чтобы включить киберспорт в школьную программу по физкультуре. По его мнению, это шаг в будущее. Об этом политик сказал в беседе с РИА «Новости», комментируя слухи о том, что игры FIFA, Counter-Strike и Dota 2 могут «изучаться» в школе.

«Сегодняшняя идея о включении киберспортивных дисциплин в школьную программу физкультуры можно назвать шагом в будущее. В Государственной Думе мы будем внимательно сопровождать проект, чтобы он был реализован грамотно, с акцентом на образовательные и воспитательные задачи», — поделился он.

Хамитов уверен, что Counter-Strike и Dota 2 якобы помогут школьникам стратегически мыслить, играть в команде и концентрироваться на поставленных задачах. Он также видит в компьютерных играх возможность развивать у детей внимание, лидерство и способность правильно реагировать на стресс. Хамитов пообещал, что если проект всё-таки дойдёт до реализации, то киберспорт не станет заменой классической физкультуре. О том, чтобы развивать в школах вместо компьютерных игр традиционные занятия по шахматам, где тоже включаются стратегическое мышление и внимательность, чиновник не сказал.

Ранее в Министерстве просвещения России опровергли информацию о планах включить киберспортивные дисциплины в школьную программу. Журналисты писали о возможном введении на уроках физкультуры так называемого фиджитал-спорта — совмещения компьютерных игр FIFA, Counter-Strike и Dota 2 с физическими упражнениями. Они утверждали, что пилотный проект якобы может быть запущен в 2026–2027 учебном году. К счастью, в министерстве назвали информацию всего лишь слухами.