Aurora Gaming подписала контракт с 8-летним игроком по Counter-Strike 2
Обложка © Пресс-служба Aurora Gaming
Киберспортивная компания Aurora Gaming сообщила о подписании ученического контракта с восьмилетним летним игроком Адилем ShaLun Советовым из Казахстана. Мальчик известен как один из самых юных геймеров Counter-Strikeв в мире.
К компьютерной игре ребёнка приучил отец, в то время мальчику исполнилось только пять лет, но он уже успел попасть в соцсети ESL и FACEIT с эффектными хайлайтами. Профессионалы в киберспорте обратили внимание на талантливого малыша и предложили ему сделать карьеру в этом виде деятельности.
Контракт предполагает развитие не только игровых навыков, но и медийности. Пока неизвестно, как это будет воплощаться в жизни. Стоимость договора не разглашается. Aurora Gaming намерена разработать для Адиля Советова индивидуальную концепцию роста.
