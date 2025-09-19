Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 16:53

Aurora Gaming подписала контракт с 8-летним игроком по Counter-Strike 2

Обложка © Пресс-служба Aurora Gaming

Обложка © Пресс-служба Aurora Gaming

Киберспортивная компания Aurora Gaming сообщила о подписании ученического контракта с восьмилетним летним игроком Адилем ShaLun Сове­товым из Казахстана. Мальчик известен как один из самых юных геймеров Counter-Strikeв в мире.

К компьютерной игре ребёнка приучил отец, в то время мальчику исполнилось только пять лет, но он уже успел попасть в соцсети ESL и FACEIT с эффектными хайлайтами. Профессионалы в киберспорте обратили внимание на талантливого малыша и предложили ему сделать карьеру в этом виде деятельности.

Контракт предполагает развитие не только игровых навыков, но и медийности. Пока неизвестно, как это будет воплощаться в жизни. Стоимость договора не разглашается. Aurora Gaming намерена разработать для Адиля Советова индивидуальную концепцию роста.

Слил бате в PvP: Россиянин, убивший сына из-за онлайн-игры, получил год ограничения свободы
Слил бате в PvP: Россиянин, убивший сына из-за онлайн-игры, получил год ограничения свободы

Ранее психолог оценила влияние эпохи ИИ на детей, говоря об убийце-геймере. Компьютерные игры влияют на психическое здоровье, социальное развитие и когнитивные функции молодёжи, далеко не всегда такое влияние оказывается позитивным.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дети
  • киберспорт
  • Казахстан
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar