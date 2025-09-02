Слил бате в PvP: Россиянин, убивший сына из-за онлайн-игры, получил год ограничения свободы

Суд на Урале признал отца виновным в превышении пределов самообороны при убийстве собственного сына во время конфликта. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошёл ночью, когда 29-летний сын громко играл в компьютерную игру и мешал родителям спасть. После замечания отца между ними возникла драка, в ходе которой молодой человек проявил физическую агрессию и угрожал убийством.

«На шум из спальни вышла мать и попыталась разнять мужчин, но досталось и ей. Глава семейства ушёл осматривать побои на кухню, куда вскоре пришёл и сын. В зеркало мужчина заметил подходившего к нему сына с ножом в руке. Отец схватил со стола нож и ударил им оппонента в грудь и лобную часть головы, после чего потерпевший скончался», — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, суд переквалифицировал обвинение с убийства на статью о превышении самообороны, приняв во внимание агрессивное поведение потерпевшего и реальность угрозы — в прошлом молодой человек уже применял насилие к родным. Мужчину приговорили к ограничению свободы сроком на один год и два месяца с запретом покидать пределы муниципального округа и обязанностью ежемесячно регистрироваться. Подсудимый был освобождён в зале суда, а приговор ещё может быть обжалован.