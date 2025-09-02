Кубанская «Дюймовочка» убита: Преступник задержан и уже раскрыл ужасающий мотив

В Краснодарском крае оперативники задержали Олега Коваленко, подозреваемого в причастности к исчезновению 36-летней Татьяны Магомедовой, которую знакомые называли Дюймовочкой за маленький рост. Мужчина признался в убийстве и рассказал, где спрятал тело. Об этом пишет местное издание «Усть-Лабинск Инфо».

По версии следствия, в день трагедии Магомедова припарковалась на улице Октябрьской в Усть-Лабинске. К ней подошёл высокий мужчина и сел в автомобиль. Полиции удалось установить маршрут машины по камерам уличного наблюдения. Женщина по неизвестной причине повернула к отстойникам местного Сахарного завода. Затем телефон Магомедовой отключился.

Через какое-то время машина убитой вновь попала на камеры наблюдения, но за рулём уже был мужчина. Автомобиль был найден в лесу у хутора Бураковского, всё заднее сиденье оказалось залито кровью. Полиции удалось установить личность неизвестного пассажира, им оказался Олег Коваленко. Он разведён, имеет двух детей, ранее мужчина работал в полиции, после чего занялся собственным бизнесом.