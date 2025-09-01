Подозреваемый в похищении женщины-дюймовочки на Кубани бродил возле дома с большой сумкой

В маленькой станице Восточная всплыла новая зацепка в деле о пропаже 36-летней Татьяны Магомедовой, которую из-за роста (145 см) соседи зовут Дюймовочкой. Мужчина, который последний видел её живой, был замечен возле своего дома с большой клетчатой сумкой — его зовут Олег Коваленко, и сейчас он находится в розыске. Об этом сообщает Kub Mash.