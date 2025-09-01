Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 сентября, 14:38

Подозреваемый в похищении женщины-дюймовочки на Кубани бродил возле дома с большой сумкой

Kub Mash: На Кубани замечен подозреваемый в похищении женщины-дюймовочки мужчина

Обложка © Telegram / SHOT

В маленькой станице Восточная всплыла новая зацепка в деле о пропаже 36-летней Татьяны Магомедовой, которую из-за роста (145 см) соседи зовут Дюймовочкой. Мужчина, который последний видел её живой, был замечен возле своего дома с большой клетчатой сумкой — его зовут Олег Коваленко, и сейчас он находится в розыске. Об этом сообщает Kub Mash.

Мужчина бродит вдоль забора. Видео © Telegram / Kub Mash

Отец Татьяны рассказал, что Коваленко появлялся в станице дважды: сначала с 27 на 28 августа, а затем ещё раз прошлой ночью. Свидетели видели, как он в тёмной толстовке с капюшоном медленно шёл вдоль забора, словно скрываясь от чужих глаз.

Исчезновение Татьяны уже две недели держит в напряжении местных жителей и волонтёров. Женщина уехала из дома в Воронежской области на серой «Мазде». По словам очевидцев, на въезде в Усть-Лабинск к ней подсел высокий мужчина — предположительно, тот самый Коваленко.

