Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 10:26

Машину пропавшей на Кубани женщины-Дюймовочки обнаружили без номеров в лесу

SHOT: На Кубани нашли автомобиль пропавшей неделю назад женщины-Дюймовочки

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

В Краснодарском крае обнаружен автомобиль Татьяны Магомедовой, пропавшей более недели назад, которую местные жители прозвали «Дюймовочкой» из-за её небольшого роста (145 см). Как сообщает телеграм-канал SHOT, поиски 36-летней женщины до сих продолжаются. В них участвуют более сотни волонтёров и сотрудников правоохранительных органов.

Автомобиль Mazda-3 был обнаружен накануне вечером в лесном массиве между станицей Кирпильской и хутором Бураковским. Машина была спрятана в кустах, при этом с неё были сняты номерные знаки. По данным телеграм-канала, проверяется версия о причастности к исчезновению 51-летнего Олега Коваленко, который был зафиксирован камерами видеонаблюдения в 10 километрах от дома рядом с автомобилем Татьяны.

Фото с места преступления и машина Татьяны. Фото © SHOT

Фото с места преступления и машина Татьяны. Фото © SHOT

Местонахождение самого Коваленко в настоящее время неизвестно.

Татьяна и подозреваемый в её похищении. Фото © SHOT

Татьяна и подозреваемый в её похищении. Фото © SHOT

Криминалист оценил версию с побегом российского пловца Свечникова
Криминалист оценил версию с побегом российского пловца Свечникова

Как ранее сообщалось, Татьяна уехала из своего дома в станице Воронежской в прошлый четверг и с тех пор не выходила на связь. По одной из оперативных версий, «Дюймовочку» мог похитить двухметровый амбал. У женщины есть 15-летняя дочь и больная мать.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar