Машину пропавшей на Кубани женщины-Дюймовочки обнаружили без номеров в лесу

В Краснодарском крае обнаружен автомобиль Татьяны Магомедовой, пропавшей более недели назад, которую местные жители прозвали «Дюймовочкой» из-за её небольшого роста (145 см). Как сообщает телеграм-канал SHOT, поиски 36-летней женщины до сих продолжаются. В них участвуют более сотни волонтёров и сотрудников правоохранительных органов.

Автомобиль Mazda-3 был обнаружен накануне вечером в лесном массиве между станицей Кирпильской и хутором Бураковским. Машина была спрятана в кустах, при этом с неё были сняты номерные знаки. По данным телеграм-канала, проверяется версия о причастности к исчезновению 51-летнего Олега Коваленко, который был зафиксирован камерами видеонаблюдения в 10 километрах от дома рядом с автомобилем Татьяны.

Фото с места преступления и машина Татьяны. Фото © SHOT

Местонахождение самого Коваленко в настоящее время неизвестно.

Татьяна и подозреваемый в её похищении. Фото © SHOT