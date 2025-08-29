Криминалист оценил версию с побегом российского пловца Свечникова
Николай Свечников. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beswim__
Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время заплыва через Босфор, мог намеренно скрыться. Такое мнение высказал криминалист Михаил Игнатов в беседе с корреспондентом аif.ru.
Специалист считает, что организация побега во время такого крупного мероприятия не представляет особой сложности. Игнатов подчеркнул, что мотивы Свечникова остаются невыясненными. По его словам, у пловца могли быть проблемы с законом или личные причины для исчезновения.
Криминалист подчеркнул, что большое количество участников и активное судоходство в проливе значительно облегчает задачу исчезновения.
Напомним, что 29-летний мастер спорта по плаванию Николай Свечников пропал во время заплыва через пролив Босфор. По данным турецких СМИ, пловец мог самостоятельно снять браслет-трекер, выбраться на берег и скрыться. Во время расследования выяснилось, что во время заплыва Свечников направился в противоположную сторону от финиша. Обстоятельства исчезновения спортсмена продолжают выясняться.