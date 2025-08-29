Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 августа, 01:35
6421

Криминалист оценил версию с побегом российского пловца Свечникова

Николай Свечников. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beswim__

Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время заплыва через Босфор, мог намеренно скрыться. Такое мнение высказал криминалист Михаил Игнатов в беседе с корреспондентом аif.ru.

Специалист считает, что организация побега во время такого крупного мероприятия не представляет особой сложности. Игнатов подчеркнул, что мотивы Свечникова остаются невыясненными. По его словам, у пловца могли быть проблемы с законом или личные причины для исчезновения.

Криминалист подчеркнул, что большое количество участников и активное судоходство в проливе значительно облегчает задачу исчезновения.

В «ЛизаАлерт» оценили вероятность спасения пловца Свечникова в Босфоре
Напомним, что 29-летний мастер спорта по плаванию Николай Свечников пропал во время заплыва через пролив Босфор. По данным турецких СМИ, пловец мог самостоятельно снять браслет-трекер, выбраться на берег и скрыться. Во время расследования выяснилось, что во время заплыва Свечников направился в противоположную сторону от финиша. Обстоятельства исчезновения спортсмена продолжают выясняться.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
