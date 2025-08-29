Криминалист оценил версию с побегом российского пловца Свечникова

Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время заплыва через Босфор, мог намеренно скрыться. Такое мнение высказал криминалист Михаил Игнатов в беседе с корреспондентом аif.ru.

Специалист считает, что организация побега во время такого крупного мероприятия не представляет особой сложности. Игнатов подчеркнул, что мотивы Свечникова остаются невыясненными. По его словам, у пловца могли быть проблемы с законом или личные причины для исчезновения.