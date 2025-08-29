Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Регион
28 августа, 21:35

В «ЛизаАлерт» оценили вероятность спасения пловца Свечникова в Босфоре

Спасатель Слизовский: Шансы найти живым пловца Свечникова в Босфоре малы

Николай Свечников. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / beswim

Позднее начало поисковой операции в Босфоре значительно снизило вероятность выживания российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва. Об этом сообщил РИА «Новости» старший на месте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Евгений Слизовский.

Он объяснил, что чем позже начинается спасательная работа, тем меньше вероятность обнаружить человека живым. Спасатель также отметил, что даже небольшие обстоятельства могли привести к трагедии: резкое ухудшение состояния, переоценка сил или столкновение с другим участником могли вызвать тяжёлую травму головы. Слизовский пришёл к выводу, что на данный момент наиболее вероятный исход — гибель спортсмена, и шансы на его спасение крайне малы.

«Справлюсь»: Раскрыты последние слова россиянина Свечникова перед покорением Босфора
«Справлюсь»: Раскрыты последние слова россиянина Свечникова перед покорением Босфора

Напомним, что 29-летний мастер спорта по плаванию Николай Свечников пропал во время заплыва через пролив Босфор. Турецкие СМИ считают, что он мог самостоятельно снять браслет-трекер, выбраться на берег и скрыться. С каждым часом всплывают всё более странные детали его исчезновения. Недавно стало известно, что Свечников плыл в противоположную сторону во время заплыва.

Тимур Хингеев
