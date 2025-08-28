Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 13:04

«Справлюсь»: Раскрыты последние слова россиянина Свечникова перед покорением Босфора

Мать пропавшего российского пловца Свечникова назвала бредом слова о побеге сына

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beswim__

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beswim__

Мать российского пловца Николая Свечникова, исчезнувшего во время заплыва через Босфор, опровергла сообщения о том, что её сын мог намеренно исчезнуть. По её мнению, подобные утверждения лишены всякого основания.

В интервью с kp.ru Галина отметила отсутствие оснований для бегства у её сына. Она подчеркнула, что он, напротив, активно занимался развитием своего дела и строил амбициозные планы на будущее.

«Он был у нас очень активный, предпринимательская жилка у него была. Вот есть такие люди, которые каждый день работают, у них куча планов, куча мыслей в голове, вот он такой. Поэтому то, что думают про то, что он мог специально исчезнуть, это не про него», — пояснила женщина.

Мать Свечникова также поделилась воспоминаниями о последних словах сына, произнесённых им перед тем, как отправиться в заплыв. Он говорил, что обязательно справится, и всё будет хорошо.

В Турции опровергли новую версию исчезновения пловца Свечникова
В Турции опровергли новую версию исчезновения пловца Свечникова

Напомним, что 29-летний мастер спорта по плаванию Николай Свечников исчез во время заплыва через пролив Босфор. Турецкие СМИ считают, что он мог самостоятельно снять браслет-трекер, выбраться на берег и скрыться. Позднее журналисты писали, что Свечников плыл в противоположную сторону во время заплыва. Жестом тот дал якобы понять, что у него всё под контролем, но курс менять не стал.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar