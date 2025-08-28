«Справлюсь»: Раскрыты последние слова россиянина Свечникова перед покорением Босфора

Мать российского пловца Николая Свечникова, исчезнувшего во время заплыва через Босфор, опровергла сообщения о том, что её сын мог намеренно исчезнуть. По её мнению, подобные утверждения лишены всякого основания.

В интервью с kp.ru Галина отметила отсутствие оснований для бегства у её сына. Она подчеркнула, что он, напротив, активно занимался развитием своего дела и строил амбициозные планы на будущее.

«Он был у нас очень активный, предпринимательская жилка у него была. Вот есть такие люди, которые каждый день работают, у них куча планов, куча мыслей в голове, вот он такой. Поэтому то, что думают про то, что он мог специально исчезнуть, это не про него», — пояснила женщина.