Россиянин Николай Свечников пропал без вести при попытке переплыть Босфор

Во время заплыва через Босфор в Турции без вести пропал гражданин Российской Федерации, 30-летний Николай Свечников. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил журналист Дмитрий Егоров.

Свечников является опытным спортсменом и пловцом. Он принимал участие в заплыве «Босфор 2025», дистанция которого составляет 6,5 километров. По предварительным данным, Свечников стартовал одним из первых, однако примерно через 500-600 метров после начала дистанции он пропал из поля зрения наблюдателей.