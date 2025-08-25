Россиянин Николай Свечников пропал без вести при попытке переплыть Босфор
Николай Свечников. Обложка © uslugi.yandex.ru
Во время заплыва через Босфор в Турции без вести пропал гражданин Российской Федерации, 30-летний Николай Свечников. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил журналист Дмитрий Егоров.
Свечников является опытным спортсменом и пловцом. Он принимал участие в заплыве «Босфор 2025», дистанция которого составляет 6,5 километров. По предварительным данным, Свечников стартовал одним из первых, однако примерно через 500-600 метров после начала дистанции он пропал из поля зрения наблюдателей.
В заплыве принимали участие около трёх тысяч человек, и все остальные участники благополучно добрались до финиша. В настоящее время местные власти проводят поисковые мероприятия.
