2 сентября, 09:37

Выстрел прямо в сердце: Житель Красноярского края убил из охотничьего ружья племянника

Обложка © Telegram / МВД 24

В Курагинском районе Красноярского края 61-летний мужчина выстрелил в своего 40-летнего племянника. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Между родственниками произошла ссора, в ходе которой пожилой мужчина произвёл смертельный выстрел из охотничьего ружья прямо в грудь племянника.

Оперативники задержали подозреваемого и изъяли у него охотничье ружьё и патроны. Как выяснилось, у 61-летнего мужчины отсутствовало разрешение на хранение и ношение оружия — по его словам, оно досталось ему в наследство.

Возбуждено уголовное дело, известно, что задержанный ранее был судим.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Красноярский край
