Выстрел прямо в сердце: Житель Красноярского края убил из охотничьего ружья племянника

В Курагинском районе Красноярского края 61-летний мужчина выстрелил в своего 40-летнего племянника. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Между родственниками произошла ссора, в ходе которой пожилой мужчина произвёл смертельный выстрел из охотничьего ружья прямо в грудь племянника.

Ранее в Щёлкове у ТЦ «Глобус» трое мужчин напали на сотрудника полиции в штатском. Правоохранитель пытался урегулировать конфликт, когда заметил, что мужчины что-то предъявляют охраннику. Показав удостоверение и призвав к спокойствию, он получил грубости и удары по лицу. В ответ полицейский достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту ЧП.