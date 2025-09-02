Бастрыкин затребовал доклад после нападения троих на полицейского в Щёлкове

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий приезжих в подмосковном Щёлкове. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Председатель СК поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

По факту потасовки расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).