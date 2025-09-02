Мессенджер MAX
2 сентября, 08:49

Бастрыкин затребовал доклад после нападения троих на полицейского в Щёлкове

Обложка © Telegram / Следком

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий приезжих в подмосковном Щёлкове. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Председатель СК поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

По факту потасовки расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Накануне сообщалось, что трое мужчин совершили нападение на сотрудника полиции в гражданской одежде возле торгового центра «Глобус» в подмосковном Щёлкове. Правоохранитель получил несколько ударов по лицу после попытки утихомирить конфликтующую группу.

Наталья Демьянова
