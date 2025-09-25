Герой России Анатолий Сысоев назначен помощником губернатора Тверской области

Герой России, кавалер ордена Мужества и участник президентской программы «Время героев» Анатолий Сысоев получил должность помощника губернатора Тверской области. Он стал первым назначенным участником второго потока программы.

«Программа «Время героев» дала возможность развивать свои управленческие и лидерские качества. Планирую применять их для совершенствования системы ЖКХ в родном регионе, а также в строительной сфере. На новой позиции продолжу, в том числе работу по развитию мер поддержки ветеранов и участников СВО, а также их семей», — заявил он.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул, что Сысоев уже приступил к своим обязанностям и будет решать задачи в сфере строительства и ЖКХ.

Сысоев родился в Твери в 1976 году, окончил Нижегородское военно-инженерное училище и Общевойсковую академию Вооружённых Сил РФ. За боевые заслуги удостоен звания Героя России и других наград. Вместе с женой он воспитывает сына и двоих дочерей.

Ранее Life.ru сообщал, что в России назначение ветеранов СВО на руководящие должности воспринимается как позитивная тенденция, которую поддерживает и Владимир Путин. Продвижение выпускников программы «Время героев» является важным и позитивным шагом.