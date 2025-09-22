Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 сентября, 09:56

Песков назвал положительным явлением продвижение героев СВО в структурах власти

Обложка © Life.ru

Выдвижение участников специальной военной операции на руководящие посты воспринимается положительно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что эта тенденция поддерживается единодушно, включая и Владимира Путина.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобное продвижение выпускников программы «Время героев» является очень важным и позитивным шагом. По его мнению, это явление находит полное одобрение в обществе и на государственном уровне.

Пять участников «Времени героев» стали губернаторами и депутатами после победы на выборах
Напомним, с 12 по 14 сентября 2025 года в России прошли более 5 тысяч избирательных кампаний всех уровней. Граждане определили судьбу более 46 тыс. мандатов депутатов и выборных должностных лиц. В 21 регионе прошли выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, в 11 субъектах избирались депутаты законодательных органов, а в 25 административных центрах регионов прошли выборы депутатов муниципальных парламентов. Победу на выборах одержали 830 участников СВО. Все они были выдвинуты партией «Единая Россия».

Александр Юнашев
