Взлётная полоса: Названы причины резкого роста туризма в России
Эксперт Муханов не связывает рост туризма в РФ с уменьшением заграничных поездок
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Сфера туризма в России демонстрирует трёхкратное опережение темпов роста по сравнению с другими отраслями. Это связано не с ограничениями выездного туризма, а с активной государственной поддержкой, полагает директор Форума регионов РФ Станислав Муханов.
«Конечно же, нельзя ограничиваться как одним из условий развития туристической инфраструктуры только отсутствием выездного туризма», — подчеркнул эксперт.
По его словам, власти реализуют масштабные программы стимулирования инвестиций в инфраструктуру — от крупных курортов до небольших глэмпингов. Кроме того, значительную роль играют частные инвесторы. Спрос со стороны россиян сместился в сторону термальных и спа-комплексов, всесезонных и горнолыжных курортов, что подтверждает диверсификацию туристического рынка, отметил собеседник радио «Комсомольская правда».
