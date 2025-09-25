Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 15:05

Взлётная полоса: Названы причины резкого роста туризма в России

Эксперт Муханов не связывает рост туризма в РФ с уменьшением заграничных поездок

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Сфера туризма в России демонстрирует трёхкратное опережение темпов роста по сравнению с другими отраслями. Это связано не с ограничениями выездного туризма, а с активной государственной поддержкой, полагает директор Форума регионов РФ Станислав Муханов.

Долой лишние 5 часов в дороге: что получили туристы с открытием аэропорта Краснодара
Долой лишние 5 часов в дороге: что получили туристы с открытием аэропорта Краснодара

«Конечно же, нельзя ограничиваться как одним из условий развития туристической инфраструктуры только отсутствием выездного туризма», — подчеркнул эксперт.

По его словам, власти реализуют масштабные программы стимулирования инвестиций в инфраструктуру — от крупных курортов до небольших глэмпингов. Кроме того, значительную роль играют частные инвесторы. Спрос со стороны россиян сместился в сторону термальных и спа-комплексов, всесезонных и горнолыжных курортов, что подтверждает диверсификацию туристического рынка, отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

Египет предложил России расширить географию туризма
Египет предложил России расширить географию туризма

Ранее россиян предупредили о скором крахе «обходных маршрутов» внутри ЕС. Однако в Чехии нашли способ пускать россиян, не нарушая антироссийскую повестку ЕС. Тем временем в Союзе турагенств объяснили, почему россияне практически перестали ездить в Европу.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar